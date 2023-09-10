民眾黨台中市第一選區立委提名人蔡壁如9日演講談到清水地名由來，說是鄭成功到鐵砧山插劍，被當地民眾質疑，清水沒有鐵砧山，鄭成功什麼時候跑到清水插劍？對此，前立委蔡正元引述清代史料記載，福建泉州晉江人蔡清水開墾牛罵頭荒地150甲，為紀念蔡清水的功勞，鄉賢將「臭水莊牛罵頭」更名為「清水」！

根據《TVBS新聞網》10日報導，民眾黨總統參選人柯文哲「廟口開講」第一場9日晚在大甲登場，民眾黨台中市第一選區立委提名人蔡壁如發表談話時，提到清水地名由來，說是鄭成功到鐵砧山插劍，所以清水的水很清澈，這就是清水地名由來。

不過當地民眾表示，清水沒有鐵砧山，鐵砧山是在大甲與外埔交界，鄭成功什麼時候跑到清水插劍？也有人指出，清水的古地名叫做牛罵頭，因鰲峰山麓下「埤仔口」有一靈泉，清澈可鑑，而改名為「清水」。

蔡壁如競選團隊昨晚指出，她是一時緊張才口誤。蔡壁如表示，她想要表達的是說清水的上面就是大甲，強調清水有鰲峰山、大甲有鐵砧山，是非常宜居的地方，會繼續在此深耕。

國民黨前立委蔡正元。（資料照片）

對此，前立委蔡正元在臉書表示，鐵砧山位於大甲，鰲峰山才是清水的山，鰲峰山四周地域原名「牛罵頭社」。

蔡正元引述清代史料記載，福建泉州晉江人蔡清水夥同泉州蔡氏族人開墾牛罵頭荒地150甲，為紀念蔡清水的功勞，鄉賢將「臭水莊牛罵頭」更名為「清水」！

清水鰲峰山市鎮公園。（資料照片）