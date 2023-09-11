新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議續燒，高虹安坦承豪宅為男友租屋處，並拿出租約、匯款截圖佐證，但仍遭綠營議員質疑。媒體人吳子嘉表示，高虹安自己要小心，政治是很複雜的。至於高虹安涉詐領助理費案，他認為，高虹安若是在今年一審被判有罪，將是政治上非常大的地雷，是會爆炸的。

吳子嘉10日在《董事長開講》網路直播節目中表示，高虹安自己要小心 ，政治是很複雜的，看看用哪個方法可以保她自己的政治生命沿續。高虹安的敵人就在身邊，像助理這類的事，怎麼會有人知道。他也認為，借車開不要借保時捷，租房子不一定要租豪宅，何必去搞這種事情，這些都會有爭議的。

另外，針對新竹市長高虹安在立委任內，涉詐領助理費，台北地檢署依貪污等罪起訴，吳子嘉表示，高虹安若被台北地院一審被判決有罪，高虹安恐會被停職，而根據民眾黨的中評會，一定要用黨紀處理。而若是在今年發生，將是政治上非常大的地雷，是會爆炸的。民眾黨台北市議員林珍羽對此表示，最終交給司法去定奪。

民眾黨中央評議委員李偉華則表示，民眾黨應該是無罪推定，若司法判決，還是要以三審為考量。吳子嘉補充說，依黨規黨紀處理。