台灣2024年法定基本月薪來到2萬7470元、時薪183元，一名男網友有感而發，分享大學畢業5年來的薪資變化，竟從月收26K變為100K以上，他也總結6點心得，透露適當的野心非常重要，「透過工作學習是成長最快的方式。」對此，其他網友直呼「非常勵志」。

原PO在Dcard表示，他畢業於國立普通大學純文組非法商科系，沒有特別專長，家境普通，今年初已工作期滿第五年，正式邁向第六年，目前月收穩定超過10萬元，由於職涯起點的薪水不高，或許一路以來的經歷，對於他人未必會有很好的啟發，但仍希望以此鼓勵他人，本意並非炫耀，「曾經被開玩笑說一個月不吃不喝也是買不起iPhone，但真心感謝過往遇到的人們以及沒放棄的自己。」

原PO表示，本意並非炫耀，希望自己的經歷能讓他人多少獲得幫助。（圖／翻攝自Dcard）

第一年月收入：26K

原PO指出，他在畢業之際由於沒有特別的專長，曾做門市銷售人員、行政類等月薪30K以上的工作，後來選擇廣告代理商，剛出社會的第一年月薪26K，扣完房租、水電、伙食、交通、勞健保、電話費，毫無娛樂支出，最多存不到3000元，「那時候真的只是在生存。」

第二年月收入：35K

原PO透露，由於協助執行公司大客戶專案，並讓客戶願意續約，因此被調升薪水，很謝謝那時帶我的主管，決定出去試水溫，投遞5間公司履歷，獲得其中2間月薪分別是46K和55K的Offer，最後選擇46K，而他也在找工作期間開始接案，月收穩定再加5K。

第三年月收入：51K

原PO表示，當時選薪水較低的Offer，是因能夠學到更多東西，還可接續第一份工作的廣告投放，同時擴張接觸更多媒體操作、SEO、GA、社群經營，此年在工作方面有幸獲得一些成績。

第四年月收入：55K

原PO分享，除了接案的5K，本業薪水也升到50K，此時強化了對SEO跟GA的熟悉度，年末接了第二個案子，月收增加14K到20K的浮動收入，後來再次外投履歷，拿到現職的Offer，月收62K。

第五年月收入：81K

原PO指出，81K包括月薪的62K，加上接案的14K與5K而來，由於之前接到的2個案子表現不錯，目前持續合作當中，今年年初正式邁入工作第六年，如今再被公司提拔升了一階，本業薪水來到71K，也接了第三個案子，接案總計增加月收35K左右，自此月收穩定突破10萬元。

原PO附上本業薪資。（圖／翻攝自Dcard）

與此同時，原PO總結6點心得

1. 找工作前做好功課，根據市場行情評估這份工作是否隨著專業與年資的增加，薪資跟著成長。原PO表示，正因如此，他的首份工作選擇從事廣告代理商，而非行政職。

2. 想像1年、3年後理想的工作與薪資，若要達到目標，自己還少了什麼？原PO指出，他會逛各大招募平台，查看想要工作的JD（職缺敘述，Job Description，簡稱JD），整理共通需求的技能，再想辦法補足。

3. 適當的野心非常重要，不能什麼都要，也不能什麼都不要，不知足會讓人更知道自己的不足。

4. 透過工作學習是成長最快的方式，別把期望放在下班自學轉職，上班已經很累了，何況有些還要常態加班，只靠下班零碎的時間太難，除非是很有毅力的強者；每份工作盡量延續先前專業，原PO提到，他在每份工作預留60%到70%應用上一份工作的專業，剩下30%到40%接觸、學習新的專業，重要的是增進自己。

5.薪水跟所在產業息息相關，同樣工作在不同產業具有不同行情，在賺大錢的產業跟沒賺錢的產業，盡量讓自己往中上選擇，並往賺錢的產業前進。

6.高薪工作的3個條件

一、職位越高，負越多責任的工作

二、專業越多，進入門檻越高的工作

三、距離公司業績越近的工作

原PO提到，若以行銷業為例，有些公司的業績主要是靠業務運作，薪水很難增長；有些產業行銷做得出色就對業績幫助顯著，就會更有底氣談薪。

原PO認為，自己算是幸運的人，踏入一個可用數字衡量績效的行業，只要做出實績，下份工作的薪水也都很好商議。他指出，一開始就有意識的規劃職涯，補足不同專業，讓會的東西更多，負責的案子也會更多，久了而久之形成一個正向循環。

貼文一出引發討論，網友相繼表示「非法商文組，2018年第一份工作28K/月，今年不含獎金來到85K/月」、「非常勵志！覺得工作心法不管對哪個科系都有用」、「努力雖然重要，但其實產業才是決定一切」、「國立前段大學，文組非法商，第一間公司上市企業，薪資66K」、「真的做case比去上班好太多」、「一步步腳踏實地達到目標，真的很厲害」、「勇於脫離舒適圈真的很重要」。

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