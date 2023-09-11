「2023桃園客家流行音樂節」將於9月16日及9月17日兩日，在陽光劇場盛大登場，集結了各種音樂風格，將客家文化與現代音樂相結合，呈現出獨特的音樂體驗；另融合科技元素，特別設置5G互動遊戲區域，觀眾可透過手機參與獨特的互動體驗，以及有機會獲得限量LED閃光扇作為紀念。不能現場參與的民眾也可鎖定「世界客家博覽會」官網、世客博FB粉絲專頁及「桃園事」YouTube頻道線上直播，一同共襄盛舉。

「2023桃園客家流行音樂節」首日由知名DJ周立銘MDD的DJ秀拉開序幕，演出remix多首客語歌曲外，並與曾獲得桃園縣文藝創作獎、台灣詩學小詩獎等多項文學獎的詩人葉莎跨界合作，搭配現場視訊效果，融合東西方聽覺與視覺藝術，展現客家流行音樂的當代、未來感。另外，秉持著原創精神與態度的客式搖滾團體-粹垢TRAEGO與金曲獎最佳樂團獎入圍的神棍樂團將引爆舞台，讓觀眾親身感受客式搖滾的魅力。

兩日活動絕對不能錯過的壓軸卡司，16日由本土天團玖壹壹擔任壓軸表演，並將與人氣女團AKB48 Team TP合作限定演出。17日活動邀請「金曲歌后」彭佳慧擔任壓軸嘉賓，現場除了演唱客語歌曲外，也將帶來招牌經典歌曲，邀請民眾一同沉浸音樂世界。

「2023桃園客家流行音樂節」9/16由本土天團玖壹壹擔任壓軸表演。(圖/桃園市政府提供)

「2023桃園客家流行音樂節」9/17邀請「金曲歌后」彭佳慧擔任壓軸嘉賓。(圖/桃園市政府提供)

「2023桃園客家流行音樂節」以流行音樂的角度，看見不同的客家文化與客家音樂，將「客家」藉由音樂推向更廣泛的舞台，讓更多的人了解和喜愛這個文化，也為傳統文化注入新的活力，歡迎大家一起共襄盛舉。「2023桃園客家流行音樂節」活動詳情請至「桃園市政府客家事務局」臉書粉絲專頁查詢，更多世客博資訊可查詢「世界客家博覽會」官方網站。

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