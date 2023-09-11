二○二三年匆匆已過了三分之二，時序進入九月，先來盤點一下全球股市的表現，這次有ＡＩ加持的費城半導體指數拉出四五．四五％漲幅，勇冠三軍，接下來是Nasdaq上漲三四．○六％，Nasdaq 100漲幅更達三五．七％，美國科技股的表現鶴立雞群，相對S&P 500上漲十七．六％，道瓊小漲五．一％，美國股市是全球表現最亮眼的市場。

有ＡＩ加持的股市都耀眼

而亞洲的中港股市則成了對照組，房地產風暴全面襲來，除了人民幣貶破七．三兌一美元，中國證監會祭出調降印花稅五○％等四大救市措施，到九月一日止，香港恆生指數下跌七．○七％，上證勉強收正報酬，今年小漲一．四五％，不過深圳成分指數仍跌五％以上，深圳Ａ股跌一．一％，上海Ｂ股最慘跌十五．九六％，地緣政治角力下，中國與美國股市呈現強烈對比，美國靠著ＡＩ發光，SOX、Nasdaq表現傲視全球。

除了美中兩大股市，亞洲東北亞及印度市場今年表現突出，這其中日本日經指數大漲二五．三五％，成為亞太股市最閃亮的市場，台股也有ＡＩ加持，今年上漲十七．七三％，南韓上漲十四．六四％，而多年一直是牛市的印度股市仍繼續上漲七．四七％，去年全球最抗跌的東協市場今年都是跌勢，泰國跌六．四二％，馬來西亞跌二．一四％，菲律賓跌五．八七％，新加坡跌○．五五％，只有印尼小漲一．八五％，去年強勢的東協市場變成弱勢。

比較令人意外的是通膨肆虐下的歐洲，各項經濟數據都不佳，但今年股市表現非常亮眼，像義大利股市今年大漲二○．八五％，德國漲十三．七七％，法國也漲十二．七一％，連陷入戰爭風暴的俄羅斯股市今年都上漲八．七四％，還有今年成為美國前兩大進口國的墨西哥，除了披索大幅升值，墨西哥股市今年上揚九．六六％；成為美國第二大進口市場的加拿大，今年也拉出近六％的漲幅。中南美洲的阿根廷股市大漲逾二○○％，不過那是阿根廷披索大幅貶值的效應，反而是巴西今年仍有七．四三％的漲幅。

從全球股市的表現來看，有ＡＩ加持的SOX、Nasdaq，甚至連台股都勇冠三軍，不過這個ＡＩ熱潮從五月一路奔馳，在Nvidia公布第二季財報，股價衝到五○二．六六美元，也到了波段高點，台灣關注的伺服器大廠美超微（SMCI）也從三五七美元急轉直下，最低跌到二三四美元，跌幅超過三成，台灣的ＡＩ硬體製造也跟著回檔修正，廣達最高到二八二元，技嘉到三八二．五元，緯創到一六一．五元，緯穎到二一四五元⋯，這些伺服器廠股價大約回檔兩成，從回檔格局來看，廣達姿態最高，機殼股以營邦最強勢，勤誠表現也不差。

台股的兩大核心

現在回頭來檢視，今年撐起台股有兩大核心，一個是軍工股，一個是ＡＩ相關股，從周線來看，軍工股四月拉回修正，周ＫＤ指標最近在低檔交叉向上，ＡＩ相關股則是周ＫＤ指標反轉向下，整理的型態可能才要開始，這是技術面的顯著不同。

理論上，ＡＩ股回檔，軍工股應該跟上，但關鍵在基本面的強度，也就是說軍工股今年初完成一波大漲，之後拉回，這次股價再創新高的只有長榮航太與千附精密。長榮航太到一四○元，千附精密到一六四．五元，後者上半年ＥＰＳ只有一．六六元，長榮航太二．五五元，第二季ＥＰＳ一．六九元，這是好成績。現在回頭看，今年初挪威國家主權基金加持的全訊與漢翔，全訊第二季ＥＰＳ二．○一元，連續五個月營收破億元，今年如果繼續保持佳績，ＥＰＳ可以挑戰六元，本益比約三○倍，看起來也不便宜，漢翔第二季淨利七．五三億，ＥＰＳ○．八元，今年ＥＰＳ樂觀估可能接近三元，股價最高到六七．三元，目前在六○元上下盤整。

軍工股與國家政策加持有關，另一個是在國際航太市場攻城掠地，像jpp-KY與駐龍，jpp-KY上半年ＥＰＳ五．二八元，七、八月營收繼續創歷史新高，股價拉回到一四○元上下，看起來很有機會。今年波音、空巴業績都大起，駐龍除完權息，股價仍挺立在一八○元以上，今年ＥＰＳ大約在七元上下，本益比接近二五倍，股價大漲後，必須接受基本面檢驗，只有出現更強大成長訊號，股價才會有更進一步推升力。

像今年榮剛、精剛上半年都有不錯的成績單；榮剛連續兩季ＥＰＳ一．二元，這個一．二元ＥＰＳ已連續五個季度，下半年如果維持，今年ＥＰＳ大約在四．五∼五元之間，這個時候市場如何評價？要看榮剛下一個成長力度，也就是經過市場大力募資，能不能趕上德國、日本在特殊鋼領域的競爭力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2264期精彩當期內文轉載》