人力銀行最新調查，9成社會新鮮人希望先就業、近7成會在畢業或退伍前就開始找工作；部分還在找工作的新鮮人就在Dcard上PO文討論，有意願從事業務工作，卻不知道該選哪種產業？不少人認為，房仲銷售房屋的價格最高，能接觸到最多元的客戶、學習層面最廣；更有人進一步建議，選擇全台都是直營的房仲業者，對新鮮人幫助最大，包括「薪資與發展性」、「專業知識培育」、「員工福利」等三大面向，都會相對有保障。

一名應屆畢業網友觀察家人職涯，萌生也想從事業務職的想法，但卻好奇哪一種產業的業務工作，對社會新鮮人來說最適合？有網友回文，若都要當業務，房仲銷售物件單總價最高，接觸到的人事格局也會最大，需要學習的層面也最廣，且像是房仲與保險業，都有很多進修課程及考取證照的機會，能夠充實自我；也有人進一步建議，全台直營的信義房屋，對每位新人都提供完整教育訓練，包括專業的「專任講師群」，研發並設計學習地圖，180天內養成業務力、專業力、服務力，不失為新鮮人的好選擇。

信義房屋除了「專業知識培育」外，「薪資與發展性」與「員工福利」等面向也普遍獲得認同。

薪資部分，除了新人前6個月保障月薪5萬元，以及30天工作鑑賞期、期滿不適應可領5萬元轉職金以外，根據今年「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數（臺灣高薪100指數）」審核結果，依企業給予員工的平均薪酬、每股淨值、淨利、員工總薪酬等，選出表現最佳的100支上市公司股票，除了台積電、玉山金、台達電等知名企業，信義房屋也入選其中；職涯發展性部分，則可不受年齡、年資限制，依表現與意願每月、每季可參選並晉升管理職。

此外，員工福利方面，所有正職同仁如業務、秘書，都享有同等福利制度，包括三節休假、有薪颱風假、每年一天支薪志工假等；此外，信義房屋也設計「信福幣」制度等於每年加薪1.5萬元，可用於支付運動健身、購書、上課、子女托育或長照費用等。

正值求職季，許多新鮮人還思考未來職涯方向，也有轉職族正在找尋下一段職涯機會，信義房屋邀請有志挑戰房仲業務工作者加入。