在鹽埕街區矗立超過50年的斑駁臨港老倉庫，經整修後成為高雄設計最新發信地。駁二藝術特區第26座倉庫成員——第一銀行高雄倉庫，今年7月以嶄新面貌「駁二共創2號基地」登場，知名設計師聶永真及建築師伍偉廷的新工作室率先進駐，一樓街邊空間打造咖啡、選物店與藝廊空間，老鹽埕新氣象，設計與文創聚落正蓬勃成形。

見證港區繁華史 一銀倉庫華麗轉身

兩層樓挑高建築，牆面印著偌大的「第一銀行高雄倉庫」，建於1964年，歷經老城區轉型，為蓬萊商港的繁榮年代留下歷史見證，它是駁二藝術特區的新成員，高市府文化局與第一銀行簽訂租約，保留原始外觀結構並修復重整，在今年7月推出嶄新設計共創空間「駁二共創2號基地」。

伍偉廷建築師事務所最初進駐於駁二共創1號基地，因為擴編進駐新開幕的駁二共創2號基地。(攝影/Naru)

秉持「交流跟分享是從事文創不可或缺的靈感來源」，高市府文化局2017年著手打造駁二共創基地，以「跨界合作、共享資源」概念，邀請各領域設計師進駐空間，建立微型工作室，設立以來多呈現滿租狀態。新近推出的2號基地，千坪挑高5米雙層倉庫，提供更具規模的常駐空間，除個人工作者共用空間外，基地內也規劃專業攝影棚與多功能會議空間，滿足多方面設計工作上的需求。

首波進駐設計師 聶永真：創作想像源源不絕

聶永真親自設計工作室空間，以書櫃牆區隔空間層次，並規劃一間屋中屋，讓工作夥伴可以在開放與隱蔽感兼具的環境下工作。(圖片提供/駁二藝術特區)

駁二共創2號基地於7月正式啟用後，首先迎來設計師聶永真、建築師伍偉廷團隊進駐。建築師伍偉廷是土生土長高雄人，替代役也是在駁二藝術特區服務，談起進駐一銀倉庫的機緣，起因於原本位於駁二共創1號基地的工作室，隨著業務擴大逐漸不敷使用，聽到新基地落成的消息後，立刻決定申請入駐，成為首波進駐「房客」。「我一來就被建築物本身強烈的結構美學所吸引。」建築師伍偉廷說：「另外，位置優越、交通方便，還可接觸不同業務單位，跨行業和領域合作，也是共創基地迷人的地方。」

伍偉廷建築師事務所展示許多個人收藏的藝術作品，希望藉由共創空間與不同創作者及品牌跨域合作。(圖片提供/駁二藝術特區)

高雄獨特的海港氛圍也吸引知名設計師聶永真，他與團隊首次從臺北南進，落腳共創基地展開新計畫。去年參加高雄市政府主辦的「台灣設計展」，讓聶永真有機會在高雄停留半個月，他與工作夥伴十分享受這座城市的開放感和慢生活。得知一銀倉庫改建，在參觀空曠敞亮的空間後，讓聶永真產生源源不絕的創作想像。

高雄獨特的生活節奏和開放感，吸引設計師聶永真與團隊夥伴南進高雄打造「永真急制」高雄工作室。(圖片提供/駁二藝術特區)

「平常工作很滿，假日也不想出門，來高雄以後感受到環境的不同，還有美麗的大海，感受度和以往有明顯落差。」聶永真笑說：「什麼都沒有的老倉庫讓我可以充分發揮，高雄與藝文相關的事件和活動很多，讓人覺得在這裡工作很有趣。」從多年習慣的工作場域出走，聶永真表示取代商業考量，他從空間去思考可能性，以「屋中屋」的概念，規劃「永真急制」高雄工作室，有別於開放共享的臺北工作室，在這裡工作夥伴就像是聚落，既保有各自隱私，也能彼此交流。未來高雄工作室將主要發展動態設計，並嘗試南北城市串聯的可能性。

嚴禁煙火畫廊開展 神諭咖啡喚醒流金歲月

駁二共創2號基地一樓規劃為共同工作空間，設有專業攝影棚，讓美學五感融入街角生活，街邊則為店面使用。率先入駐店家有「Oracle Coffee神諭咖啡」及蘊潮藝術新開設的畫廊「嚴禁煙火」，兩位店主保留一銀倉庫建築特色與原始肌理，打造出飄著咖啡香與藝術氣息的風格空間。神諭咖啡創辦人陳叡維說：「我覺得咖啡廳要有故事，而高雄一銀就是一個有故事的地方。」深色調的簡潔空間中，象徵金庫的黃磚吧檯成為視覺焦點，當午後陽光穿過洞窗，灑落進來的燦爛光影，讓人彷彿走入鹽埕過往的流金歲月。

神諭咖啡在共創2號基地以「美學五感融入日常」為發展方向之一。(攝影/Naru)

駁二藝術特區版圖從碼頭畔逐步延伸，近年積極活化大勇區內彰化銀行、華南銀行等商銀倉庫群，從最初的3座倉庫到現在的26座，融入來自四面八方的多元創意，以全新樣貌與城市持續共好，也期待未來有更多文化創意人才、設計師與品牌進駐後，高雄的設計能量繼續成長茁壯，讓人們充分感受高雄的城市新美學。

駁二共創2號基地串門子

一樓規劃咖啡店、選物及外帶飲品店等3間街邊店，還有1間當代藝廊，讓人走進共創基地就可以感受設計生活。

• Oracle Coffee神諭咖啡

韓系風格的神諭咖啡，品牌咖啡豆每季更換，並提供客製化烘豆服務。「煙燻奶油冷萃」為鋪上奶蓋的冷萃咖啡注入煙薰香氣，「荔枝冰美式」在爽口美式咖啡中加入鮮甜果香。另外，奶油香濃郁的可朗芙和鐵鍋鬆餅也都是人氣餐點。

透過空間設計，打造復古與時髦兼具的神諭咖啡，讓人不禁循著咖啡香走進共創基地，感受設計生活。(圖片提供/駁二藝術特區)

• 嚴禁煙火畫廊

店門口恰巧印有過去倉庫的嚴禁煙火標語，蘊潮藝術負責人王賢吉將標語保留，作為畫廊名稱。每月與藝術家合作策展，內容以當代藝術為主，希望透過駁二的地理環境，吸引更多人走進藝術收藏的世界。

蘊潮藝術負責人王賢吉保留過去倉庫的「嚴禁煙火」標語，作為畫廊名稱。(上：攝影/Naru；下：圖片提供/駁二藝術特區)

• 駁二共創2號基地

地址：高雄市鹽埕區必信街105號

電話：（07）521-2980

網址：https://v2.pier2base.tw/

本文作者：Naru

(本文摘自《高雄畫刊》2023/09)