茶品與奶味撞擊在一起，甘潤絲滑的味道總能讓人喝一口就愛上，9/2-9/3登場「高雄奶茶節」人氣度破表，高市府觀光局與高雄在地手搖飲料及咖啡烘焙等上百家餐飲業者合作，率先推出超值暖身活動，只要到指定店家消費滿300元，就送限量高雄美食卡及奶茶地圖手冊，造成瘋搶熱潮、如數送完，可見民眾對奶茶喜愛程度。

位於鹽埕區的新樂街被稱為「奶茶一條街」，短短550公尺就超過10家奶茶店，密度是全臺之冠。高雄奶茶節歡迎從各地來的朋友前往開喝，地點就在鄰近奶茶街的大勇路（五福四路至大仁路間），不用開車就可以輕鬆抵達，搭乘捷運橘線在鹽埕埔站下車，從2、3號出口即可抵達活動會場，立即喝到經典奶茶、奶蓋茶、珍珠奶茶、泰奶到拉茶；若從4號出口，則可與奶茶造景打卡牆先來拍張美照、打卡，和親朋好友分享。想搭乘輕軌的朋友，在C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站下車，散步約10分鐘就可以抵達活動會場，品嚐香甜奶茶和各種美食，更多活動資訊請上「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

無論波霸或珍珠皆適宜增添奶茶咀嚼Q彈口感。(圖片提供/高市府觀光局)

高雄奶茶節活動店家參與熱烈，從老字號到創新特色店家、再加上美食餐車共86個店家，不少日常喝得到的奶茶和餐飲品牌都有參與，喜愛茶飲中帶有濃郁奶香，或Q彈珍珠的咀嚼系，趕快登錄行事曆，千萬不要錯過。現場還安排各式適合親子同樂互動遊戲、熱舞、樂團歌手、小丑汽球街頭藝人等精彩表演，相當適合闔家同樂。

• 2023高雄奶茶節

時間：9/2（六）15：00～20：00

地點：鹽埕埔站2、3出口

交通：【捷運】橘線O2鹽埕埔站

※活動期間附近將實施交通管制，請多多搭乘捷運前往

• 奶茶業者

另外，鼓山輪渡站前冰品店家林立，觀光局於8月19日、20日選在場域周邊舉行「大港閱冰冰品市集嘉年華」，是繼去年臺灣文博會、台灣設計展兩大盛會雲集高雄推出《大港閱冰：向太陽宣戰 冰品設計暨冰品展》後，今年趁勝追擊再度推出，總計33家冰品市集和12家美食攤車參與，吸引廣大人潮。

水果口味冰淇淋大人小孩都喜歡。(圖片提供/高市府觀光局)

陳其邁市長親臨活動現場與民眾同樂，青春勁舞表演將活動現場氣氛帶到最高點。(圖片提供/高市府新聞局)

加入茶飲與珍珠茶凍的臺式創意冰品。(圖片提供/高市府觀光局)

從傳統粉圓冰到具有創意造型的冰品，每樣都讓人垂涎欲滴。(圖片提供/高市府觀光局)

30人份的全臺最大「招牌大碗公」冰，真的有COOL到，歡迎召集冰友前來挑戰！(攝影/邵柏威)

現場除了有熟悉的傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰外，日系風的雪花冰、刨冰也很推薦，各種冰淇淋、冰棒等讓人難以抗拒，吃冰和觀賞舞臺表演的民眾，將現場擠得水洩不通，兩天活動狂吸3萬人次，參展店家業績也成長3到5成不等。活動圓滿落幕後，民眾還是可利用假日順遊哈瑪星，享受冰品的清涼暢快。

貝力岡法式冰淇淋（左）熊仔雞蛋仔（右）參加本次大港閱冰冰品市集嘉年華。(圖片提供/高市府觀光局)

活動8月19、20日連續兩日在哈瑪星舉行，總計狂吸3萬人次，周邊店家業績也大幅成長。(攝影/邵柏威)

• 大港閱冰冰品市集嘉年華

時間：8/19 （六）～8/20（日）15：00～20：00

地點：哈瑪星濱海一路（鼓山輪渡站前）

• 冰品業者

本文作者：邵柏威

(本文摘自《高雄畫刊》2023/09)