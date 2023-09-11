新大樓林立，有網友好奇，如果在條件相同的前提下，裝設天然瓦斯的房子跟沒有天然瓦斯的會出現價差嗎？話題引起網友們熱烈討論，許多人一致認同價差幾乎沒有，但會影響房子好不好賣，因為很多人還是習慣有天然瓦斯。

話題在臉書社團「買房知識家 A你的Q」引起討論，習慣天然瓦斯或可以接受IH爐的人都不少，有過來人提到，現在很多新大樓都直接附IH爐了，或許已經是一種趨勢，不過也有人非天然瓦斯不買，「許多長輩買房條件之一就是要有天然瓦斯，年輕人比較能接受IH爐。」

雖然兩者之間在房價的差異上並不大，但恐怕會賣房的速度與順暢度，「其實實登上是沒差，不過天然瓦斯比較好賣」、「幾乎沒價差，好不好賣而已」、「房價不會因這因素有什麼差別，只是天然氣條件較好的感受」、「只有IH爐就會篩掉一些人了，比較難賣一點。」

事實上，目前不少都市小宅都會選擇安裝IH爐，主要是考量使用時間少及安全性，適合人口人的家庭，但若家庭人口較多，且煮飯需求高，就比較適合原本習慣的瓦斯爐。