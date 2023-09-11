星座專家唐綺陽分析9／11～9／17星座運勢，本周土象星座大三角，事業方面不僅有足夠的專業度，更能展現獨特魅力，有望吸引貴人幫助獲得良好契機。火星在天秤，此時需學習與他人合作，避免過於自我，過程中也要留意對方心思，並有效溝通，才能達成想要的結果。

另外，周六（16日）水星準備順行，但近期仍不可掉以輕心，需注意溝通及電子產品等問題，同時注意細節與實際面，就能把事情做得比平時更加完美。另外，日海即將對分，容易遇到觀念相反之人，產生對立的情況，甚至雞同鴨講。

星象影響：土象星座大三角、火星在天秤、水星準備順行、日海即將對分

【累的：巨蟹座、天蠍座、射手座、雙魚座】

巨蟹座：工作排除情緒做事確實，感情需理性斷捨離

天蠍座：職場陷入迷惘需低調行事，戀情注意溝通細節

射手座：事業上自我覺察才能突破，對待另一半需更加溫柔

雙魚座：忙於工作要適時休息，感情方面避免玻璃心

【穩的：牡羊座、金牛座、摩羯座、水瓶座】

牡羊座：職場有合作機會或新刺激，積極追求愛情以免錯過

金牛座：工作穩定且在掌握之中，約會展現大方更加分

摩羯座：留心於員工的工作狀況，感情別為小事發脾氣

水瓶座：放慢速度當心身體狀況，戀情需自我反省及評估

【讚的：雙子座、獅子座、處女座、天秤座】

雙子座：適合與自己人共事，展現居家能力為戀情加分

獅子座：職場上遇強則強，感情上避免過於強勢

處女座：工作有升官加薪機會，遇知心桃花感情穩定

天秤座：事業大有斬獲好消息多，忙於工作忽略另一半