新竹市長高虹安近期陷入5000萬豪宅、友人保時捷私家車接送跑行程、市府一級主管人事任用等風暴，廉政署表示要督導新竹市政府政風處了解。高虹安8日也透過市府回應，外界所傳的回建築是男友租屋處，她住在東區已落成15年的大樓社區。對此，前立委郭正亮10日就表示，廉政署這時候查，恐怕會變成「豬隊友」，引發討論。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，「高虹安的情況，因為高虹安後來也陸續披露那些房子、車子到底是誰的，這當然會引起誤會，因為她常常換車，但這並沒有違法，這不是用公帑，只是大家覺得社會觀感不好，那豪宅也不是高虹安租的，是他朋友租的」。

郭正亮更直言，「就是因為看起來有礙社會觀瞻，廉政署就要去查，哪有人這樣？」郭正亮最後更說，「因為我就看到宋品瑩就說林智堅他在位好幾年期間，每個月在新竹的租房月租是七萬塊，那在新竹五萬元就可以租到很好的房子，為什麼要花到七萬？廉政署要不要查一下？很多年欸，總共花了648萬就是租金，所以我的意思是這種東西，廉政署你這時候查，恐怕會變成豬隊友」。