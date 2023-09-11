為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。對此，退役少將栗正傑10日就表示，「其實韓國瑜很明顯一定是桶箍，而且一定當的成，韓國瑜其實是我們陸軍官校的學長，他跟軍公教的感情是非常深厚的，以現在來講，我們這些基層的軍公教都願意來支持侯友宜的話，那韓國瑜他是責無旁貸」，引發討論。

栗正傑10日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「其實韓國瑜很明顯一定是桶箍，而且一定當的成，韓國瑜其實是我們陸軍官校的學長，他跟軍公教的感情是非常深厚的，以現在來講，我們這些基層的軍公教都願意來支持侯友宜的話，那韓國瑜他是責無旁貸」，栗正傑直言，「其實今天最重要的是民意的導向，不是說韓國瑜要不要自己來當桶箍，而是基層的國民黨黨員希望由韓國瑜出面來扮演桶箍這個角色，然後把不管是侯友宜、柯文哲、朱立倫這些人能整合在一起」。

栗正傑更說，「他們在一起一定要先談政策，如果政策理念能相合的話，將來推出這種理念接近的立法委員，才可以做一個平均分配，才能整合在一起，現在很明顯侯友宜是逆風高飛、倒吃甘蔗，後面選情狀況會越來越好，已經歸隊的國民黨黨員就不會再離開了，在這種狀況之下，後續的支持率會越來越高」。