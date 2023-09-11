基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置，基泰神隱多天後在10日下午出面開記者會，董事長陳世銘不久便宣布辭職離開現場。對此，前立委郭正亮10日就表示，「我看到那個事情覺得很怪，董事長怎麼就辭了？幾分鐘就走人，把事情都丟給總經理，這就有點怪」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「他們還被證交所罰10萬，因為上市公司在重大危機，沒有在隔天就開記者會，這個危機處理當然不及格」，郭正亮更驚呼，「我看到他們重要的一些作為，居然由李四川轉述，我這裡也要提醒副市長，因為川伯也是個老實人，這種案子不會立刻解決的」。

郭正亮提到，「這個案子有點複雜，不是只有受害者，還有周邊被你影響的，周邊的大部分都還是海砂屋，那再協調這個海砂屋，要大家一起協建的也是基泰建設，所以有點複雜的意思就是說，那就大家一起談，因為我單獨這25戶也不能夠蓋，周邊也要一起弄，所以基泰那天在第一時間就拿出那張單子要大家簽」，郭正亮也提到，有人就會說這過程是府不能介入嗎？分配的比例是不是住戶都沒有籌碼？「這裡就牽涉到市府要介入多深的問題」。

郭正亮指出，「這裡有兩個問題，到最後市政府會發現，這個案子最後會發展成基泰、住戶還有市府的三邊關係，不會很快解決，因為都更本來就有一個程序要走，市府能夠做的就是，盡快讓這都更趕快開始，另外還有在過程當中如何保護住戶的利益」，郭正亮更警告，「如果政府逼太緊，基泰建設就有跳票的可能，可能會有金融危機，到時候還是要回到這個建設公司才能解決住戶的問題」。

郭正亮最後更說，「在這個過程當中，如何讓這個建設公司不要倒掉，然後能夠有一定的基金可以來把本案完成、跟住戶之間沒有太多的抱怨，這是一個很細緻的過程」，所以郭正亮最後也直言，「我看到那個事情覺得很怪，董事長怎麼就辭了？幾分鐘就走人，把事情都丟給總經理，這就有點怪，也難怪蔣萬安要申請假扣押，所以這個事情真的處理起來，就會知道其中的複雜程度，市府恐怕要想好你要達成怎樣的結果，最好訂一個時間表，然後在這個時間表內完成該完成的工作，不然我真的很擔心後面會有一些糾纏」。