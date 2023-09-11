2024總統大選，在野是否能整合，備受外界關注，而《美麗島電子報》9日搶先曝光的2024年總統大選第35波追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德39.7％、國民黨侯友宜20.2％、民眾黨柯文哲18.3％。而在四腳督戰局，賴清德39.1％、侯友宜19.6％、柯文哲16.1％、郭台銘8.1％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就表示，「柯侯配和侯柯配，柯侯配打敗民進黨的機會，會稍微高一點」，引發討論。

吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中，對於2024在野整合，要下架民進黨來說，「柯侯配和侯柯配，柯侯配的機會會稍微高一點，這我同意，民調數據上看是這樣看」，不過吳子嘉也提到，「但問題是還有經費的問題，柯文哲必須要解決經費的問題」。

最後吳子嘉也指出，「然後柯文哲現在的情況民調在下滑，也不是很有利，所以如果要談藍白合的話，最好在9月、10月份一定要談好，否則的話，到了10月底下旬以後，就會對柯文哲不利」。