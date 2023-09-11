人形機器人近來引發話題，一款由NASA支持的機器人Apollo會舉起箱子並將其放在貨架上，韓國科學技術院則開發出會開飛機的人形機器人。前海軍艦長呂禮詩強調，中國大陸不但有人形機器人，解放軍在部巡、巡視營區的時候，已經開始試驗使用會撲殺動作的機器狗，而且不只研發，已經實戰化，因為他們在因應少子化。反觀台灣因應少子化只會發錢，但其實發錢沒用，因為發在哪裡只會長在哪裡，變成家長完全無感。

呂禮詩10日在《新聞大白話》節目表示，我們在講說看到大陸現在有人形機器人，可是我們知道嗎？大陸現在的解放軍，他們在部巡的時候，也就是在巡視營區的時候，已經開始試驗用機器狗，就是那個狗本身是機器做的，來一起巡視，然後它也會「撲殺」的這種動作。

「中國大陸不但這樣研發，而且也已經實戰化了！」呂禮詩強調，他們為什麼要這樣做？因為他們在因應少子化！

呂禮詩提到，我們台灣因應少子化在幹嘛？只會發錢！但發錢沒用，為什麼？你發在哪裡，就長哪裡，結果就變成這些家長完全無感。