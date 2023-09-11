台北市大直街「基泰大直」因施工不慎致鄰房傾斜下陷，更有民宅直接塌陷，但基泰建設發慰問金給受災戶，也一併發放「合作興建意向書」，條件包含舊建物重建「一坪換一坪」，並附一個地下平面停車位，引發熱議。而近日就有一份最新的民調指出，對於基泰建設要住戶簽合建意向書，有91％的網友表示「人民生命財產安全為第一是不可撼動的原則，這種公司一定要徹查！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》10日對於「基泰建設害大直民宅倒塌，甚至傳出後續要住戶簽合建意向書，你怎麼看？」進行網路民調，截至10日晚間23時止，已有1.5萬人參與投票，有91％的網友表示「人民生命財產安全為第一是不可撼動的原則，這種公司一定要徹查！」、僅有9％的網友則表示「我覺得沒什麼」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「公司要能生存，才能負責任受災戶才能獲得好的補償，希望能談出三贏。不要讓幸災樂禍的政客在搗鬼」、「安置和善後同樣重要，承造集合式住宅的建商資格要嚴審」、「直接就依市場價，由基泰購買回去，住戶再另覓新家，這是最實在；有貸款可清償，免除再租屋，繳貸款，等都更手續與建築漫長時間」、「後續處理好就好！建商倒了跑了對住戶也是不利！」、「應該是要要求建商復原，也就是原地重蓋一個一樣高、一樣格局的建築物出來，而不是建商的合建同意，講白了就是強迫都更，最後住戶還是遭受損失，建商依然得利」。