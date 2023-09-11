華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」問世引發全球轟動，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發預購熱潮，其中衛星電話功能廣受討論及測試。前海軍艦長呂禮詩10日在《新聞大白話》節目指出，大陸的天通衛星共發射了三顆，2016年發射的涵蓋大陸本土；2020發射的涵蓋第一島鏈跟第二島鏈，包括菲律賓；2021發射的則是關於一帶一路的位置。因為2008發生汶川大地震，所有對外通訊中斷，推動了衛星電話的需求。

「華為為什麼捅破天？也就是這個天通一號，他的衛星！」呂禮詩秀出圖板表示，黃色這一塊是大陸本土，也就是2016年發射的衛星。藍色區塊的二號，是在第一島鏈跟第二島鏈，涵蓋菲律賓，是在2020年發射的。紫色區塊是關於一帶一路的位置，也就是在2021年發射的。

呂禮詩強調，其實他這個是需求推動，為什麼是需求推動？因為2008年發生了汶川大地震，所有的對外通訊中斷，所導引出來這樣的需求推動。