民進黨總統參選人賴清德9日出席「全國護理師賴清德後援會成立大會」時稱，盼三班護病比能入法，並逐步提升醫療支出。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目指出，我們台灣的地區醫院護病比，夜班竟然高達1比17！甚至還有到1比19的，很多護理師如果到國外去，可以得到很好的福利跟待遇，很大問題是有資格的人不願意從業。兩任衛福部長陳時中、薛瑞元有在關心這個問題嗎？賴當過行政院長，為何現在才想到？

「講白了就是我們的衛福部，從來就沒有把護病比當成醫院評鑑重要的要求嘛！」郭正亮指出，隨便舉個例子，我們台灣的地區醫院護病比，夜班竟然高達1比17！甚至還有到1比19的！日本是1比7，歐洲1比6，美國是1比4。「所以你去想一想嘛！一個人要照顧17個人，你怎麼弄？」

郭正亮表示，怪不得夜班的護師大家都不想幹了，自己也認識一些護師朋友，人家如果到國外去，可以得到很好的福利跟待遇（主持人王淺秋：3、4倍的薪水），而且照顧的病人也沒那麼多。王淺秋提到，所以才會需要那麼多看護，因為如果醫護比夠的話，就不需要了！

「當然是這樣！這個事實上，也包括醫病比，可是護病比最嚴重！」郭正亮強調，醫病比在國外也是比台灣低，這裡就牽涉到，薛瑞元有沒有在聽？陳時中有在注意嗎？「我看他們根本就沒有在關心這個問題！」因為他們在做醫院評鑑，看的才不是一個醫生、一個護師照顧幾個病人。

郭正亮直言，他看的大概都是你用的什麼藥，大概都是這種預算管理的問題。而護病比這個問題要解決，是要花錢的，重點是你要不要把預算放在這裡？「賴清德這個承諾真的很勇敢喔！他說要入法欸！」而且他說是未來大醫院跟地區醫院都要遵守，「我不知道他要建立什麼樣的比例？」我們長照也是同樣的問題，就是沒有人！有很多人有資格，可是他不願意做，他寧可去做危機的照護，也不要來這邊固定上班。

「因為你給人家的待遇實在太糟糕了！」郭正亮質疑，賴清德提這個政見絕對支持，但是你都執政七年了，現在才想到？「你當過行政院長耶！」