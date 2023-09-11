華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」問世引發全球轟動，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發討論熱潮。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目指出，華為王者歸來，美國晶片大廠高通首當其衝，再來就是手機龍頭蘋果，但華為年底出貨量不是重點，關鍵在中國大陸政府要對蘋果的通路做管制，這個才是更致命的。明年如果華為各系列都開始大量賣，回到1億支的可能性是蠻高的，屆時可能連台積電都受到衝擊。

「其實第一個受到衝擊的是高通！」郭正亮表示，因為如果中芯國際可以自己做通訊晶片，那中國大陸未來就不一定要買高通的通訊晶片，這個是最直接的。接下來是蘋果，華為Mate60事實上到年底能交的貨也沒有預期中的多，可是蘋果的iPhone15這個月就要上市，一上市那個量一定非常大。到底Mate60在大陸能出貨多少？能不能把蘋果取代掉？「這個重點不是華為啦！」

郭正亮提到，聽到很多消息都說，中國大陸政府要對蘋果的通路做管制，這個才是更致命的，而不是華為。比如說就傳出一個消息，說大陸官員不能在公開場合使用蘋果手機，那難道你會因為公開場合、私下場合而準備兩支手機嗎？「不可能嘛！」

郭正亮指出，這裡又牽涉到中國大陸的官員指的是誰，如果是公務機關聘用的，從中央到地方，總共700萬人。如果是包括國營事業員工，家一家有5600萬人！所以他到底是要限制哪一個？而且講白了，因為有一些地方政府已經開始了，已經有人在微博上寫了，如果這個風潮起來，會不會波及中共黨員也不用？中共黨員在中國大陸有9400萬人！

「華為，我認為年底大概不會到1000萬（指Mate60 Pro）！」郭正亮強調，雖然現在他提高了生產標準到1500萬，可是到年底不見得能出那麼多貨，這樣當然有衝擊到蘋果，可是那個衝擊就不是根本性的。可是如果明年呢？明年如果華為各系列都開始大量地賣，「那我認為回到1億支的可能性是蠻高的！」因為他去年是3000萬支，2019年曾經2.4億支，所以如果他恢復了發展的力道，明年確實有可能到1億支。

郭正亮直言，如果因此造成蘋果少賣，或高通少賣，那可能連台積電都受到衝擊！「因為都是台積電代工的！」