王室專家透露，英國女王生前很期待看到凱特、梅根充分合作，讓威廉、哈利成為查爾斯繼位為王的後盾。

英王查爾斯三世的母親、女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）生前十分疼愛查爾斯的兒子威廉與哈利。王室專家日前透露，女王曾對兩個孫媳婦凱特與梅根「寄與厚望」，期待兩人能緊密合作組成堅強團隊，讓威廉、哈利成為王室支持查爾斯的先鋒。這名專家透露，女王認為哈利與梅根有著令人愉快的個性，會讚揚兄嫂為王室家庭所做的努力，她對於「王室F4」相輔相成充滿期待。可惜，女王去世後，哈梅在王室的角色有了巨大的變化。

伊莉莎白二世去年9月8日以高齡96歲辭世，在位70年，放眼英國史上無人出其右。英國《鏡報》9日報導，王室專家、《君王》（Majesty）雜誌總編輯席維德（Ingrid Seward）說，女王生前期盼威廉與凱特、哈利與梅根兩對夫婦成為英國君主政體的前峰，分擔一些要求較高也比較乏味的王室職務，等到她不在人世了，4人可成為查爾斯的支柱、輔助王室走向未來。

伊莉莎白二世生前最後一次公開露面。

席維德認為，哈利與梅根原本能夠「完美襯托」兄嫂：「自從祖母去世、父親繼位為王，哈利王子在王室地位丕變。他並未晉升為原本應該扮演的要角，而是落到王室名單的末尾，幾乎成了局外人。」

哈利與梅根在2020年1月起不再履行王室職務，舉家移居美國，理由是不滿媒體諸多打擾，也因王室阻止兩人發展「自有品牌」而灰心沮喪。兩人保有薩賽克斯公爵與公爵夫人頭銜，哈利仍是王子但失去「殿下」稱號。

席維德說：「哈利與梅根放棄王室職務、遷居美國加州，這讓女王很傷心。女王疼愛哈利，菲立普親王（Prince Philip）亦然。哈利是祖父母的良伴，常逗得兩老開懷大笑。女王一向喜歡由孫兒哈利這種輕鬆愉快的年輕人相伴，而非知識分子作陪。哈利應該會一馬當先承認，昂貴私校教育只讓他獲得機智反應與出色模仿能力。」

王室專家認為哈利（左二）與梅根（左一）有其長處，原本能夠「完美襯托」兄嫂威廉（右二）與凱特（右一）。（資料照／TPG、達志影像）

伊莉莎白二世辭世1周年，王室成員出席紀念儀式。

席維德認為，哈利一直很「掌握」這份天賦：「他出席正式王室活動時總讓大家備感歡樂。梅根也是，她面帶笑容，樂於與大眾握手、擁抱。兩人之於威廉與凱特可謂完美的陪襯。威廉與凱特相對顯得優雅自信、極為稱職，也充滿歡聲笑語。」

席維德進一步說明，女王認為哈利與梅根到哪裡都很受歡迎，可惜後來種種不快導致兩人與王室關係緊繃，每況愈下。即使如此，女王仍對兩人所具多元文化魅力對於大英國協的影響抱有殷切期待。

席維德表示：「王室並未支持哈利的小家庭，卻與哈利一家交戰；不僅未能讓哈利的祖母備感驕傲，還讓她在人生最後幾個月心情很難過。在她登基白金禧這一年，她只見過哈利的兒子亞契（Archie）、女兒莉莉貝（Lilibet）一面。那也是女王第一次見到與她同名的曾孫女（即莉莉貝）。或許，亞契小王子、莉莉貝小公主將來的表現會比雙親更符合王室頭銜。」