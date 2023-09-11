男子傳統健美全場總冠軍鄒政翰。（健身工廠提供／張亦惠台中傳真）

2023 NPC WORLDWIDE REGIONL新人盃區域賽，為IFBB PRO聯盟2023年下半年賽事活動揭開序幕，9月9、10首度移師台中舉辦，選出6位總冠軍。

NPC新人盃區域賽在台中科技大學舉辦，比賽項目為「男子傳統健美」、「男子古典健美」、「男子健體」、「女子比基尼」，四大項目中更細分青少年、壯年、新人組別，讓每個階段的選手都有上台機會之外，另外也有「女子形體」、「女子健康體態」，吸引全台超過150位健美好手報名。主辦方健身工廠以特有熱情讓外界領略到健美比賽魅力，行動來支持健美比賽發展，使參加選手們體驗平時接觸不到之職業等級舞台與環境，挑戰自我。

此次比賽最終選出6位總冠軍，分別為男子項目健體吳秉修、傳統健美鄒政翰、古典健美簡柏叡、女子項目比基尼黃薇、健康體態李禹莛、形體陳蓉蓉，在傳統健美比賽，裁判長Seongjun Lim最初的目光就被鄒政翰所吸引，「他就是健美界的明日之星，毫無懸念，鄒政翰就是我勾的第一個。」裁判長表示，在預賽中就知道，鄒政翰狀況最好，獲得裁判們一致認同。

IFBB賽事推廣員洪愷臨表示，2023年底於高雄海音館之IFBB Pro職業賽，將為疫情後第一年真正對外開放的大型國際健美比賽，當天將會誕生6張職業卡，以及職業賽三項目，分別為古典、健體、比基尼，此次也將是亞洲區2023年最後一場職業賽，可取得2024前進奧賽舞台的入場券。