美國眾議員麥考爾稱，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際供應零件給華為，似已違反美國的制裁措施，應展開調查。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目指出，美國有市場派認為應該繼續賣晶片給中國大陸，但美國有霸權心態，受不了華為突圍，尤其是最民粹、最無知的那一群政客，會想要幹到底，動用次級制裁，把中芯列黑名單，不准全世界與他交易，但這樣做太醜惡了。且陸方反擊會更嚴重，那蘋果大概就完蛋了。

「一個就是說中國大陸市場，你如果要佔領這個市場，你就不能夠制裁！」郭正亮表示，那你就要讓你的高階晶片能賣趕快賣，讓中國大陸長期用你的東西，搞不好他就會發展得比較慢。這個是一種立論，多半是高科技、市場派的人的立論，包括公司跟華爾街。可是政府、政客，因為他營造了四年多的情緒，因為美國那個霸權心態，有人不聽話就已經夠嚴重了，有人竟然還突圍？有人竟然還嗆我話？

「所以他現在是有點受不了！所以現在就有相當一派的人要...？我不知道啦！」郭正亮提到，因為美國政府跟國會也有一派的人有不同的聲音，比如說國會，就是屬於最民粹、最無知的那一群，蓋拉格就說一定要幹到底這樣。接下來就是FBI不服氣，可是最終還是要看商務部怎麼出手

郭正亮直言，其實真的要制裁，就要制裁得很死，可能要用到次級式制裁，就是把中芯國際當成黑名單，就是全世界所有人都不能跟他交易！ASML也不要賣？這樣搞下去，恐怕他的盟邦也看不下去，太醜惡了！怎麼會世界最強的國家，你的政府想方設法要打死一家公司？這什麼邏輯呢？

郭正亮強調，更何況人家又不是軍事的公司，只是做出一個民用的手機，就把你激怒到、無地自容到惱羞成怒？給人家這種感覺，會不會太過了？如果美國真的耐不住性子，就是不管了，非要置你於死地，「我認為這一波中國大陸的反擊，也會非常嚴重！我認為蘋果大概就是完蛋了！」

「那個激起的怒氣一定會非常嚴重！」郭正亮指出，且中國大陸在其他新一波的科技反制也會出現。「那恐怕11月，拜登跟習近平也不用見了！」