美國眾議員麥考爾稱，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際供應零件給華為，似已違反美國的制裁措施，應展開調查。前駐紐西蘭代表介文汲10日在《新聞大白話》節目指出，中芯的CEO梁孟松是台灣人，曾跟蔣尚義齊名為台積電有名的「研發六騎士」，後來因為升遷上受了一點委屈，被三星挖角過去，當時對電腦晶片界造成的震撼極大。後來他就到大陸中芯國際，以7奈米的量產跟良率來講，沒有這樣子的高人的話，很難成功。

「現在晶片確定是中國大陸製的，中芯製的，所以才會講到要去整中芯的CEO梁孟松，你知道梁孟松是台灣人？」介文汲提到，梁孟松是我們台灣去的，他原來是我們台積電的研發長，他跟蔣尚義事實上是台積電兩大人才之一。當年他因為升遷的關係受了一點委屈，他第一次是被三星挖角過去，那時對電腦晶片界造成的震撼就極大。後來梁孟松離開三星，他就去大陸，曾經在武漢弘芯，可是那個投資計畫不是很成功。

介文汲指出，接下來他就到了中芯國際，中芯的7奈米的量產跟良率來講的話，沒有這樣子的高人的話，很難成功。所以外界就在說，梁孟松接了CEO，他就做到了，所以人的關鍵還是很重要。所以現在就傳出來，美國可能要找他下手。

介文汲強調，在商業界來講，第一個你的產品品質好，第二個你的價格又比別人低廉的話，顧客不買這支手機，買哪支手機？現在美國只能把它強壓在中國大陸以內，但中國大陸是全世界最大的手機市場，所以今年能賣4、5000萬支的話，華為重回江湖就已經是一個現實了。

《工商時報》記者張國仁曾對梁孟松的過往經歷，包括智慧財產法院的訴訟過程有詳細報導。當時，梁孟松細訴自己當年在台積電所受的委屈，時間長達半小時。他說：「我不是言而無信，或者投奔敵營的叛將，那對我的人格及家人，造成很大傷害。」說到激動處，還當庭哽咽落淚。