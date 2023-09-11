嘉義因昨(10日)晚才一陣突如其來的大雷雨淹水成災。由於對流雲系發展旺盛，氣象局今(11日)凌晨3:30發布大雨特報，提醒台中市、彰化縣、南投縣小心。

氣象局今(11日)凌晨3:30發布大雨特報，提醒台中市、彰化縣、南投縣小心。(圖/氣象局)

受到低壓帶及午後對流雲系影響，嘉義縣昨晚大雷雨導致多處道路中斷，緊急宣布今(11日)停班停課，嘉義市則正常上班上課。由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今天凌晨發布大雨特報，今日臺中、彰化及南投地區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，10日晚至11日晨低壓帶影響，易有短延時強降雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生。白天起臺灣環境吹乾燥的偏北風，水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，天氣相較穩定，僅花東地區及恆春半島有零星飄雨的機會，而受熱力作用影響，中南部地區及各山區局部仍有午後雷陣雨，不過降雨範圍減小、停雨空檔也增加。

氣溫方面，清晨低溫為23至25度，稍有涼意，而白天高溫為30至32度，感覺較為溫暖舒適。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級