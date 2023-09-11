受到低壓帶、午後對流雲系影響，南部地區出現了強降雨，其中嘉義受到影響相當嚴重，嘉義地區下午2點後下大雨，導致國道1號嘉義交流道路段、嘉義縣民雄鄉、新港鄉等地淹水，中埔鄉鹽館地區有多輛車拋錨、多名駕駛受困，就連火車站的鐵軌也被水淹沒；包括中埔石硦地區有家廟今晚辦桌宴客，也因為大雨淹水，讓網友笑稱是在吃「正港流水席」。

嘉義暴雨滾滾黃泥水湍急，民眾辦桌宴客變「正港流水席」。（圖／民眾提供）

從現場畫面可見，雖然是雷雨交加，地上還有滾滾黃泥和湍急水勢，但是參加辦桌的民眾依然淡定享用美食，嘉義今天暴雨狂炸，到處嚴重積淹水，中埔石硦地區有家廟今天晚間辦桌宴客，這些民眾不受暴雨影響，引發網友驚呼「正港流水席」，苦中作樂。

除此之外，嘉義這處火車站也遭受強降雨影響，鐵軌已經快要看不見，恐怖的情況令人感到震驚，還有民眾經過中央噴水池附近時，驚見馬路也被雨水蓋住，甚至還有塑膠籃、飲料杯在水上漂，可見雨勢有多大。

嘉義暴雨，火車站鐵軌變漂漂河。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事臉書）

受低壓帶影響，嘉義地區今天下午2點後下大雨，包括國道1號嘉義交流道路段、嘉義縣民雄鄉、新港鄉等地淹水，中埔鄉鹽館地區都有多輛車拋錨、駕駛受困，據嘉義市府工務處長蘇文崎表示，暴雨3小時雨量就破100毫米，積水最高達20多公分，市府立即調派抽水機因應，積水已逐漸消退。

嘉義市北鎮也派出員警到北港路管制車輛進入積水區域，隨積水消退，雙向各開放一個車道，員警持續在現場進行交管，包括嘉義縣消防局也表示，中埔鄉鹽館地區水深達50公分，有多輛車拋錨，消防人員已趕抵現場，協助駕駛脫困。

降雨導致多地淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

另外，民進黨嘉義縣議員黃啟豪表示，新港地區下午時雨量破100毫米，造成新港鄉市區和北崙村等處積水，相關單位也啟動新港鄉公園內的抽水站，積水漸漸退去，還有民眾下午路過民雄鄉大崎村時，發現路面積水嚴重，車輛路過時甚至濺起陣陣水花。根據中央氣象局表示，今天台灣仍然受到低壓帶影響，加上午後對流旺盛，中南部地區仍有局部大雨或豪雨發生，預估降雨仍會持續到晚間才減緩。

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