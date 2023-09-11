中央氣象局今天（10）日晚上6點55分持續對10縣市發布豪、大雨特報，其中嘉義縣升級大豪雨；另外，經濟部水利署防災資訊網7點33分顯示，嘉義縣為一級淹水警戒，對此，民雄鄉長林于玲稍早貼出當地狀況，「馬路變黃河」，呼籲大家注意行車安全及淹水狀況。

嘉義縣一級淹水警戒，出現淹水情形。（圖／翻攝自民雄鄉長林于玲臉書）

從林于玲的臉書照片可見，馬路淹水嚴重，黃色的河水已經覆蓋滿道路，車輛經過都會見起水花，水淹至車輪高度。林于玲在10日傍晚6點36分時表示，目前通往竹崎交流道路中是正大路大崎村路段，嚴重淹水！來往車輛請改道！另民雄交流道是承通暢情況！請各位鄉親朋友大雨中一定要注意行車安全及淹水狀況，如有災情請趕快通知公所。

嘉義縣一級淹水警戒，出現淹水情形。（圖／翻攝自經濟部水利署防災資訊網）

另外，根據《記者爆料網》，正大路有民眾剛搬新家就遇到積水，還有民眾家裡泡水斷電、無法居住。嘉義縣議員簡嘉億表示，他前往淹水路段觀察，發現除了短時間強降雨，可能有排不良的問題，另外，有可能是下大排倒灌、或是現場排水溝排水不良，希望11日鄉公所等相關單位會赴淹水地區檢視，讓民眾能有安全回家的路。

淹水民宅住戶忙著將積水掃出屋外。（圖／民眾提供、記者爆料網）

路面淹水影響通行。（圖／民眾提供、記者爆料網）

除此之外，新港鄉北崙村也因大雨造成村內淹水，由於水都淹到屋內，民眾只能把傢俱往高處堆，「很不方便，下大雨就淹水很麻煩」，包括前往勘查的嘉義縣議員陳文忠也指出，該村好幾個鄰都淹水！中央氣象局今日傍晚6點55分發布豪雨特報，氣象局也針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息。警示區域為台南市，白河區、柳營區、東山區；嘉義縣，水上鄉、中埔鄉、番路鄉，持續時間至晚間9點00分止。

淹水民宅傢俱泡水。（圖／民眾提供、記者爆料網）

氣象局提醒，受到低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台灣中南部地區10日有局部大雨發生機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水；且旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象，另外，山區容易發生坍方、落石、土石流。

【大豪雨地區】

嘉義縣。

【豪雨地區】

雲林縣、嘉義市、高雄市、台南市、屏東縣。

【大雨地區】

苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣。

嘉義縣一級淹水警戒，出現淹水情形。（圖／翻攝自民雄鄉長林于玲臉書）

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