現代人工作壓力大，身體常常感到疲勞，於是各種家用按摩器因應而生。大陸江蘇省杭州市一名28歲女子心怡（化名）近日因經期報到，時常感到腰痠背痛，於是連續4天使用了男友送的熱敷腰部按摩儀，誰知腰痠背痛雖然得到緩解，但由於過度使用，竟然導致腎臟出現挫裂傷。

綜合陸媒報導，心怡是一家培訓機構的英語老師，身高166公分，體重不到60公斤，每次大姨媽到訪都要痛上好幾天。男友為此感到非常擔心，於是特地送了熱敷腰部按摩儀，雖然不是天天使用，但是在腰痠背痛時，熱敷加按摩的確能夠有效緩解疲憊。

由於小腹一直脹痛，心怡近日將按摩時間由原來的20分鐘延長到30分鐘，按完後腰及背部，又按了小腹近30分鐘，還將強度調整到最大，連續用了4天。經期結束後，心怡的右側腰部開始痠痛，持續了近1週時間，她原以為是運動過量，還停了幾天課，情況卻沒見好轉。

隨著時間推移，心怡的右腰越來越痛，她加大了按摩儀的使用頻率，幾乎每天都至少要按摩30分鐘，不料狀況持續惡化，疼痛甚至蔓延到整個下腹部，體溫也飆升到38.5℃，這才前往醫院就診。腹部CT檢查顯示，患者右側腎臟周圍積血，醫生建議她到浙江大學醫學院附屬第一醫院進一步就診。

當天傍晚，心怡的右腰部脹痛難忍，被送進了浙一急診科就診。結合各類檢查，急診科主任陸遠強主任醫師考慮患者是右側腎挫裂傷、包膜下血腫，並同時請泌尿外科、放射科專家會診。專家團隊認為，心怡的血腫侷限於腎周筋膜，在給予保守治療同時予以密切觀察，如果症狀加重或出現血色素下降，則建議採取介入栓塞手術，嚴重可能需要泌尿外科手術處理。

目前，心怡雖然已平安出院，還要謹遵醫囑接受至少半個月以上時間的絕對臥床靜養與密切隨訪。陸遠強主任解釋，腎臟是腹膜後器官，外面包著一層腎包膜，一般情況下腎臟不太容易受傷，但如果撞擊部位正好在兩側腰部，腎臟就相當於被逼到死角，無處可躲，只能去承受撞擊，就會受傷。

醫師進一步指出，「患者本身又比較瘦，腰部脂肪相對較少，她把家用按摩儀調到最高檔，放在後腰及腹部按摩，長時間劇烈震動，強度過大的衝擊力傳導到腎臟，極易導致腎挫裂傷，出血淤積到腎包膜下形成包膜下血腫，如果病情不加以控制、繼續惡化，有可能會造成腎功能損傷！」

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