華為推出7奈米晶片的5G手機Mate 60 Pro，引發搶購熱潮；而中芯國際製造出的7奈米晶片的幕後最大功臣，就是執行長梁孟松，外傳美國將對梁孟松進行個人制裁。前立委郭正亮表示，梁孟松心裡有數，現在已變成美國跟台灣半導體界的公敵；不過，梁孟松應該知道，自己在追求什麼。

郭正亮10日在中天《國際直球對決》節目中表示，梁孟松個人的身心，自己要保護好，他到中芯任職之後，很可能自己心裡也有數，現在他變成了美國跟台灣半導體界的公敵。但不管怎樣，中芯能做到14奈米，真的是他的成就。

郭正亮接著指出，梁孟松的年薪在2021年是153萬美元，在半導體界，以他這個職位來說，薪水算是很低的，很多人都是破億。2021年、2022年他就沒有領過薪水，都捐給他自己的教育基金，要教導中國大陸半導體的年輕人才。也就是這種心境，郭正亮不相信，梁孟松在美國有很多財產。

郭正亮表示，中芯國際送給梁孟松一棟2250萬人民幣的房子，也不算非常豪華，但能讓他沒有後顧之憂。梁孟松本來是去韓國三星工作，他的夫人是韓國人，也是三星半導體工程師，他們已經看遍人世。粱孟松也應該知道，自己的生命在追求什麼，主要是人身安全要注意。