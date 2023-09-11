新竹市文化局長錢康明雖已於昨(10日)正式去職，但與市長高虹安之間的話題糾葛不斷。錢康明今(11日)清晨5時在臉書發文，除自曝「被去職」內幕外，更爆料高虹安男友做了四件「不對」的事。錢康明還請同事提醒高虹安，要注意好朋友(男友)的所作所為，「遲早會出事」。這也是繼「百萬保時捷跑行程」話題後，錢康明再度開火。
以下轉貼錢康明臉書內容：
已過零點，終於，不是新竹市文化局局長了。
“好聚好散”是這幾天最多人勸我的話，但是不想好聚好散的不是我啊！大家去勸勸虹安吧！
8/28（一）下午5：00我被找去市長室，根本聽不懂虹安說了什麼“具體原因”，她叫我就做到9/10（日）。
我請同在現場的Anny主任離開後，和虹安單獨進行了一場私下對話，提醒她要注意好朋友的所作所為，遲早會出事，虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。
他不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的；“特別關心”市府內的一些事情是不對的；在外面“幫忙談事情”是不對的。
虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身份，妳的好朋友會有那麼多和別人“幫忙談事情”的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。
請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧！
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