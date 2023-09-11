32歲的林鶴軒（大鶴）電影、電視作品一部接著一部，近年更跨界主持金馬獎星光大道以及台北電影獎頒獎典禮，演藝事業經營的有聲有色，而個性幽默的他私下朋友也多，幾乎合作過的演員、導演都能變成好友；上月27日，本刊讀者凌晨就在台北市西門町的酒吧巧遇大鶴，只見他和 3名友人說說笑笑，期間他還開心地拿著麥克風高歌炒熱現場氣氛，讓店裡員工客人都嗨翻。

大鶴凌晨時似乎已經喝了不少，眼神迷濛。（圖／讀者提供）

8月27日凌晨4點本刊讀者在西門町的酒吧巧遇大鶴，當時大鶴已經眼神迷濛，感覺已經喝了不少，他身邊圍繞著3名友人，大夥看起來都超開心，突然大鶴手裡出現一支麥克風，他也大方的站起來高歌，還不忘把麥克風「都」到朋友嘴邊要對方一起哼兩句，現場氣氛超歡樂，簡直是台上又能主持、台下又會炒氣氛。

台上能主持、台下又對帶動氣氛的大鶴唱歌時不忘把麥克風交給朋友。（圖／讀者提供）

但其實，在大鶴開心唱歌前差點發生車禍，前一日（26日）他發文表示自己走在新北市的竹圍民權路台北往淡水方向時，差點被後方機車撞上，他表示當時路上沒有什麼人行道，尖峰時間只能跟身旁高速行駛的機車騎士摩肩接踵，但該段路竟還有人種植會刺人的植物，當下大鶴被植物刺到後，下意識的往馬路方向後退，「然後我差一點被後方而來的摩托車撞上！」所幸人沒事，深夜還能好好唱歌帶給大家歡笑。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿

18

歲請勿飲酒。

大鶴發文表示自己差點被機車撞上。（圖／取自大鶴臉書）

更多 CTWANT 報導