曾兩度被評為世界第一美的韓國女星NANA林珍娜，近日又以Netflix夯劇《假面女郎》引爆話題，上周她旋風襲台三天兩夜，為水晶品牌站台，活動結束後，她換裝搭車前往台北市信義區香堤大道廣場，神通廣大的粉絲不知從何打聽到消息，早早聚集等候，迎接心中的女神。
林珍娜9月4日飛抵台灣，5日現身華山藝文特區，出席品牌活動，不少粉絲聞風而至，早早集合想要親眼目睹世界第一美的迷人倩影。表定時間一到，林珍娜身著粉紅芭比短裙步出會場，秀出纖細長腿，惹得粉絲尖叫連連，人氣力壓眾台星。
久違不見台灣粉絲，林珍娜心情甚佳，不斷向各方揮手、比愛心，只要聽到粉絲呼喚一定轉頭回應，服務相當周到，雖然她活動行程被壓縮，只停留短短7分鐘，但粉絲已心滿意足。
活動結束後約莫18:40左右，20、30位年輕男女群聚在台北市信義區香堤大道廣場，隨後一台黑色保母車停下，每個人都舉起手機，神色興奮。車門打開，林珍娜緩緩走出，她已換下活動上的粉紅緊身短裙，改穿較為寬鬆舒適的裙裝，見到許多粉絲等待，也抱以微笑，展現女神風采。
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