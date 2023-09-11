曾兩度被評為世界第一美的韓國女星NANA林珍娜，近日又以Netflix夯劇《假面女郎》引爆話題，上周她旋風襲台三天兩夜，為水晶品牌站台，活動結束後，她換裝搭車前往台北市信義區香堤大道廣場，神通廣大的粉絲不知從何打聽到消息，早早聚集等候，迎接心中的女神。

林珍娜上周出現在信義區香堤大道廣場，神通廣大的粉絲早早聚集等候，迎接女神到來。（圖／讀者提供）

林珍娜9月4日飛抵台灣，5日現身華山藝文特區，出席品牌活動，不少粉絲聞風而至，早早集合想要親眼目睹世界第一美的迷人倩影。表定時間一到，林珍娜身著粉紅芭比短裙步出會場，秀出纖細長腿，惹得粉絲尖叫連連，人氣力壓眾台星。

林珍娜穿著芭比粉紅低胸短裙，搭配身上的刺青，看起來既甜美又有個性。（圖／趙文彬攝）

久違不見台灣粉絲，林珍娜心情甚佳，不斷向各方揮手、比愛心，只要聽到粉絲呼喚一定轉頭回應，服務相當周到，雖然她活動行程被壓縮，只停留短短7分鐘，但粉絲已心滿意足。

上周林珍娜旋風襲台三天兩夜，為水晶品牌站台。（圖／趙文彬攝）

活動結束後約莫18:40左右，20、30位年輕男女群聚在台北市信義區香堤大道廣場，隨後一台黑色保母車停下，每個人都舉起手機，神色興奮。車門打開，林珍娜緩緩走出，她已換下活動上的粉紅緊身短裙，改穿較為寬鬆舒適的裙裝，見到許多粉絲等待，也抱以微笑，展現女神風采。

許久不見台灣粉絲的林珍娜，朝著四面八方揮手致意，粉絲服務做好做滿。（圖／趙文彬攝）

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