香港知名女星樂基兒，過去曾與「4大天王」中的黎明有過4年婚姻，而樂基兒在2017年宣布再婚食品業大亨朱智豪（Ian）並生下寶貝兒子Hunter後，將重心回歸家庭，不過今年2月她在社群上提及「共同撫養」引發外界猜測，如今她出席活動時坦承已與丈夫分開。

根據《東網》報導，樂基兒10日出席活動時，被問及婚姻狀況，她表示，自己與男方溝通後決定分開，目前與前夫是以共同撫養的形式照顧兒子「最重要的是媽媽、爸爸都很愛他」，至於離婚原因她強調與第三者無關「其實不能怪任何東西，重點是開心」。

此外，樂基兒透露，自己仍未完全復出，現在除了照顧兒子，也會趁空檔接一些廣告，在香港、美國、印尼3地間往返，且每天再忙都會與兒子視訊。

事實上，樂基兒在2017年嫁給第二任丈夫後，於2019年4月生下一子Hunter，而近年來她將重心投入家庭，但今年2月27日樂基兒在社群平台分享與兒子的合照時，文案中寫下：「Time is precious when you co-parent.（當你是共同撫養孩子時，就會感到時間很珍貴）」當中提到的「co-parent」加上刻意關閉該貼文的評論功能，引發猜測，也似乎早有端倪。