香港知名女星樂基兒,過去曾與「4大天王」中的黎明有過4年婚姻,而樂基兒在2017年宣布再婚食品業大亨朱智豪(Ian)並生下寶貝兒子Hunter後,將重心回歸家庭,不過今年2月她在社群上提及「共同撫養」引發外界猜測,如今她出席活動時坦承已與丈夫分開。

根據《東網》報導,樂基兒10日出席活動時,被問及婚姻狀況,她表示,自己與男方溝通後決定分開,目前與前夫是以共同撫養的形式照顧兒子「最重要的是媽媽、爸爸都很愛他」,至於離婚原因她強調與第三者無關「其實不能怪任何東西,重點是開心」。

此外,樂基兒透露,自己仍未完全復出,現在除了照顧兒子,也會趁空檔接一些廣告,在香港、美國、印尼3地間往返,且每天再忙都會與兒子視訊。

事實上,樂基兒在2017年嫁給第二任丈夫後,於2019年4月生下一子Hunter,而近年來她將重心投入家庭,但今年2月27日樂基兒在社群平台分享與兒子的合照時,文案中寫下:「Time is precious when you co-parent.(當你是共同撫養孩子時,就會感到時間很珍貴)」當中提到的「co-parent」加上刻意關閉該貼文的評論功能,引發猜測,也似乎早有端倪。