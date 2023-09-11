洛杉磯天使在大谷翔平的合約年依然打出失敗的球季，球季結束後恐怕留不住大谷翔平（自由球員），甚至「神鱒」卓奧特（Mike Trout）也可能離去。根據《今日美國》記者Bob Nightengale報導，如果卓奧特季外請求轉隊，天使將持開放態度，這支球隊可能就此走出長達13年的「卓奧特時代」。

「這或許是天使頭一次願意交易卓奧特，前提是他打算離隊。他握有不可交易條款，同時前陣子他表示季外要與高層好好談一談球隊未來的方向。」

卓奧特擁有棒壇最大的合約12年4.26億美元，持續到2030年，目前還剩餘7年2.48億美元。顯然他是美國職棒最優秀的球員，13年生涯已經累積足以進入名人堂的數據，他所缺的就是一個爭冠的機會而已。卓奧特對當地媒體說：「今年冬天我會與球團談談未來，我還沒思考過此事，但我肯定會與他們談談。」

開季前卓奧特對天使戰績充滿希望，還表示要幫忙留住大谷翔平，如今大谷很可能離去，卓奧特還不如一起跳船。最近3個球季卓奧特都受到傷痛困擾，2021年上陣36場，今年也僅82場，但只要他上陣超過百場的球季，他一定都會在季末獲得MVP選票，包括3座美聯MVP。雖然剛滿32歲又有缺陣問題，卓奧特仍是值得各隊爭取的球星，天使可藉此換取優異新秀來開啟另一次重建。