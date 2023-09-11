新竹市政府日前公布人事異動，包括副市長蔡麗清、文化局長錢康明接連走人。錢康明今（11）日表示，6日下午有位幕僚拎來寫著「任重道遠」的紀念擺飾，並透露是市長送的，錢康明則在隔日將此物送回，並直言「我不要，所以我送回來」。

新竹市長高虹安4日發布小內閣人事後，就率團赴日考察，令外界錯愕。錢康明今在臉書提到，高虹安到日本岡山市進行姊妹市交流是很早就決定的事，出發當日才發布人事調整的新聞稿，目的是要避風頭減少衝擊，8日再用棒球場的新聞壓過去，預計將人事調整的衝擊減至最小，但是沒成功。

錢康明也透露，他6日請台中搬家公司將職務宿舍的私人物品搬回，認為要搬就趕快搬走，並將住處打掃乾淨，讓其他有居住需求的局處長能盡快搬入，這是應有的禮貌。未料當天下午，一位幕僚拎來一份紀念擺飾，並說道「報告局長，這是市長要送給您的，因為市長去日本，我經過市長室，就幫忙拿回來了」。錢康明「含笑」收下後，想起中午搬家時在乎的禮貌，望著眼前寫著「任重道遠」的紀念擺件生氣又難過，心想為何要這樣欺負人？

在7日下午和行政處的同仁點交職務宿舍內的公物及設備，繳回三把鑰匙後，錢康明便帶著「任重道遠」進入市長室，秘書們見狀後表示這是市長要給他的，而錢康明則直言「我知道，我不要，所以我送回來」，並在當日下午5點第一次準時下班，留下一切市府給他的局長配件，有禮貌的離開。