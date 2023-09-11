中央氣象局觀測，今晨全台最低溫在花蓮壽豐18.8度，稍有涼意，氣象專家吳德榮表示，今天中南部大氣仍不穩定，仍有劇烈天氣發生機率，明起至周五水氣減少，天氣好轉，周六、日水氣再增多，有午後局部大雷雨及劇烈天氣機率提高。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日水氣南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部大氣不穩定，仍有局部大雷雨發展，伴隨「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率。今天北部氣溫20至35度、中部22至34度、南部23至34度、東部19至34度。

氣象局也表示，今天中南部及各山區局部仍有午後雷陣雨，不過降雨範圍減小、停雨空檔增加；氣溫方面，清晨低溫23至25度，稍有涼意，白天高溫30至32度，較溫暖舒適。

吳德榮指出，明起至周五（12至15日）台灣附近水氣減少，各地天氣穩定，平地大多晴朗，山區午後仍有局部陣雨的機率。周六、日（16、17日）台灣附近水氣再增多，大氣不穩定，全台各地有午後局部大雷雨，伴隨劇烈天氣的機率提高。