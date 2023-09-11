進口蛋爭議近期持續延燒，農業部長陳吉仲也因此被罵翻。農業粉專「Lin bay 好 油」昨（10）日爆料，有進口蛋的蛋殼上沾有糞便，且還有巴西雞蛋放了4個月還在架上販賣，「這就是我們糟糕的政府。」

「Lin bay 好 油」昨晚間在臉書發文表示，這張沾有糞便的蛋，是某蛋商分配到的進口雞蛋，他痛批，進口蛋上還會有糞便，「這品質真的糟的很誇張」，難怪這些進口蛋要盒裝還要再洗選一次，並且解釋，照理說這些進口雞蛋在國外就應洗選完畢，是乾乾淨淨的，來台灣改裝盒之後，就可以直接使用，在台灣要再洗選一次，就是因品質很糟。

「Lin bay 好 油」指出，防檢署稱從巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，但前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，這些進口蛋會有超過4個月的保存期？他解釋，「人家明明是說維持冷藏的情況可以110天」，但台灣沒有維持冷藏，且經過洗選根本沒辦法保存，結果這種蛋還放了1個月，誰買到誰倒楣，「這就是我們糟糕的政府。」

「Lin bay 好 油」解釋，這些進口蛋只是經簡易外殼清潔，從盤蛋重新包裝成盒蛋，根本就不符合加工食品從新計算製造日期的方式，若這些蛋煮成魯蛋，有形式上、化學上的變化，那有新的製造日期沒話講，但這些它們只剩經過洗選，重新包裝而已，本質上沒有任何改變，竟然就可以變成是新生產的，「政府部門就是這樣對進口蛋放水，造成對國產蛋不合理的競爭，導致消費者動不動就買到臭蛋、爛蛋，這就是為了消費者的權益？」

「Lin bay 好 油」砲轟，政府部門對進口蛋放水，造成對國產蛋不合理的競爭，並導致消費者動不動就買到臭蛋、爛蛋，「這就是為了消費者的權益？」他指出，進口蛋因要經長途海運，所以都保存在2~3度的冷藏環境，但到台灣後，雞蛋的洗選線溫度一般在40~45度之間，在經歷如此大的溫差後，再放到常溫環境去賣，當然馬上就會臭掉、變質。

「Lin bay 好 油」認為，消費者會買到這些劣質蛋的原因，是因為農業部進太多，多到加工業者、冷凍液蛋產線吃不消，只能轉進生鮮盒蛋的供應鏈去消耗，「進了那麼多還敢大言不慚說這叫滾動式雞蛋？」

「Lin bay 好 油」指出，台灣缺蛋已經超過3年，自從2015年禽流感進來後，情況就越來越糟，2019年農委會還被監察院糾正過，「而農業部做了什麼？」「Lin bay 好 油」提到，從2021年12月開始，當時是農委會主委的陳吉仲就開始說供蛋很快就會穩定，「從過年穩定、3月穩定、清明穩定、開學穩定，到了2023年過年前還在說很快就穩定。」

最後，「Lin bay 好 油」感嘆，他上周到香港出差時，發現當地的超市有販賣新鮮的新加坡雞蛋，他當下內心感到很震驚，因台灣雞蛋產業過去100%自己供應，還能部分出口，但現在卻變成靠進口維持，這些進口蛋上面還有糞便，「為什麼我們的產業會變成這樣？」