炸雞霸主肯德雞更新菜單無數次，一名前員工好奇詢問，大家最懷念哪個已經停產的產品，並分享他本身最懷念的就是紐奧良烤雞和初版比司吉，引發網友熱議，不少人點名「比司吉」，直呼以前在菜單上的時候覺得還好，但停產以後卻很想念。

一名網友昨在PTT上分享，雖然肯德基的品項不如麥當勞多，但論單一產品競爭力，他認為肯德基絕對贏麥當勞，而在肯德基眾多已下架的產品中，他最懷念的是紐奧良烤雞還有初版的比司吉＋果醬，很好奇大家最希望肯德基復刻的品項是什麼？

貼文引起網友討論，其中最多人點名「比司吉」，「什麼都沒加的比司吉，以前我都跟店員要奶油和蜂蜜，夾在比司吉中間超好吃」、「比司吉，以前明明覺得還好有點乾，停產以後卻超想念」、「比司吉跟薄皮嫩雞」。

另有許多老饕提到舊款的雞米花與薯條都令人想念，因為肯德雞以前的雞米花是雞腿肉，後來改版成雞胸肉，雖然還是好吃，但遠遠比不上以前的好滋味；此外就是肯德基的薯條過去是有調味過，鹹香口味深受許多老粉喜愛，甚至有不少人大讚，這是唯一一間薯條冷掉還是好吃的速食店，但如今已改成原味的鹹馬鈴薯條。

其餘被點名的品項還有「上校配方的薄皮嫩雞」、「有馬鈴薯的玉米濃湯」、「紅茶」、「紅豆派」等。