豪雨成災！嘉義市緊急宣布國立高中職停課、不停班 07:452023/09/11 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義雷雨成災，圖為嘉義縣消防局出動橡皮艇救民眾脫困。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪雨釀災情，昨天（10日）嘉義縣多處傳出淹水災情，且因各個主要道路交通中斷，昨晚緊急宣布今（11日）停班停課，而嘉義市政府稍早也宣布，嘉義市國立高中職今日也停課，不過不停班。 嘉義新港民雄大豪雨淹了！「水深及膝」馬路像小河 颱風淹大水車庫全泡湯「只有他一輛車沒事」 網一看方法跪了：天才 劇烈天氣再炸1天 明起好轉！下波變天時間曝 #停班停課 #嘉義市 #國立高中職 #豪雨 #天氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 不忍了！丟官局長大爆內幕 揭高虹安好朋友做四件「不對」的事 06:262023/09/11 政治 嘉義新港民雄大豪雨淹了！「水深及膝」馬路像小河 22:272023/09/10 生活 賴清德嘉義市造勢搶票 爆人潮推擠「阿嬤倒地」 12:152023/09/10 政治 侯友宜、賴清德今天嘉義市大車拚 侯回防大固票 14:542023/09/10 政治 譚敦慈曝吃海鮮「3不原則」鮭魚多1步重金屬少40％ 10:052023/09/10 健康 嘉義大豪雨成災！車站鐵路變成漂漂河 在地人驚呆 21:582023/09/10 生活 夏天快走了！天氣回穩一周2變化 周末雨區再擴大 20:192023/09/10 生活 大豪雨釀災！嘉義縣緊急宣布明停班停課 21:232023/09/10 生活 賴清德嘉義市後援會分裂 兩陣營拚場都喊「10萬票以上」 13:212023/09/10 政治 國家警報響！3地升級大豪雨 10縣市雨彈夜襲到明晨 15:422023/09/10 生活 港星指台人「假、死不認錯」被出征 首回應：替台灣擔心 10:542023/09/10 娛樂 嘉義大雨特報「民宅泡水斷電」民雄鄉長：道路變黃河 07:292023/09/11 社會 嘉義市後援會傳分裂 賴清德疾呼「分進合擊」 12:522023/09/10 政治 嘉義豪雨害房屋倒塌！多台攤車被壓垮 鄰居驚聞巨響 23:052023/09/10 生活 暴雨黃泥中辦「正港流水席」鐵軌變漂漂河：多車拋錨、駕駛受困 07:332023/09/11 社會 重申不會脫產 基泰：災損與重建預估不超過3億元 15:402023/09/10 財經 交通安全月行人事故降1成 警阻違停意外查獲竊盜案 11:142023/09/10 社會 侯友宜回防嘉義 哽咽高喊「中華民國是我的媽媽」 18:152023/09/10 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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