豪雨釀災情，昨天（10日）嘉義縣多處傳出淹水災情，且因各個主要道路交通中斷，昨晚緊急宣布今（11日）停班停課，而嘉義市政府稍早也宣布，嘉義市國立高中職今日也停課，不過不停班。

嘉義新港民雄大豪雨淹了！「水深及膝」馬路像小河
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