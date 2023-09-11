喬柯維奇再度於美網奪冠。（美聯社）

走出2020美網誤擊線審，以及2022年未施打新冠肺炎疫苗無法入境美國參賽拚美網等不愉快的回憶，今年重返美國紐約法拉盛的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）一吐悶氣，台北時間11日上午在2023美網男單決賽，以6比3、7比6（5）、6比3收下生涯第4座美網男單冠軍、本季第3座四大賽冠軍。

這是喬柯維奇繼2018年後再度於美網高舉冠軍金盃，他也將在本屆美網結束後重返男單世界第1，已經36歲的喬帥並締造網球從1968年進入公開賽年代以來，最年長美網男單冠軍，以及追平澳洲退役傳奇女將瑪格莉特寇特（Margaret Court）24座史上最多打滿貫單打冠軍紀錄。

比賽結束，喬柯維奇情緒激動跪在球場上，隨後走向球員包廂擁抱團隊和家人、與妻子擁吻，慶祝屬於他的冠軍榮耀時刻。

賽後頒獎典禮上，麥維德夫表示，兩年前美網奪冠，讓他可以和愛妻慶祝結婚周年紀念，這次也很想再用美網冠軍慶祝，很可惜未能如願，他恭喜喬柯維奇的成功，也很感謝喬帥待他的態度如一並促使他成為更好的球員，他很享受美網現場觀眾的能量，期待還可以回來再爭取冠軍。

喬柯維奇從前美網冠軍、美國退役好手羅迪克（Andy Roddick）手中接過冠軍獎盃，內心仍是相當激動，他感性表示，小時候國家經歷過戰爭，而網球是昂貴的運動，但他深深愛上這項運動，儘管家族沒有出過網球選手，家人都給他很大的支持，陪他一路成為大滿貫冠軍球星，他對家人說：「這不僅是我的冠軍，也是你們的。」

比賽中麥維德夫申請治療左肩傷勢。（美聯社）