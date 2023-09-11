2024總統大選倒數4個多月，傳出前高雄市長韓國瑜樂意擔任「桶箍」，促成在野總統參選人整合，更讓在野合作引發關注。然而，港媒今(11日)分析指，藍白支持者屬性差距不小，如果合作難題在於多少柯粉願意轉移？如今綠營猛攻民眾黨新竹市長高虹安，「這是一箭雙鵰的作法」，一是破壞柯文哲、民眾黨的清廉形象，剝離中間選民對柯文哲的信賴感，二是激起柯粉危機意識。

根據《中評社》今報導指出，綠營猛攻高虹安，除激起柯粉的不滿與向心力，其實也在防堵柯粉的轉移；但是其實即便柯文哲喊話，很可能柯粉支持者也不會轉移，甚至是因為不喜歡國民黨，而不投票，更甚者轉投賴清德，這將會是藍白合的最大困難數。

另外，該篇評論認為，綠營近期仍然猛攻高虹安，從8月中下旬檢方針對立委助理費案依貪污等罪起訴，到傳出高虹安搭名車、住豪宅一事，這是一箭雙鵰的作法，一是破壞柯文哲、民眾黨的清廉形象，剝離中間選民對柯文哲的信賴感，二是激起柯粉危機意識，與對蔡政府的不滿，即便未來藍白合作，柯粉仍會堅定維護柯文哲，不會轉移投票。因此這些難題，都有待藍白政治領袖想出解套的方法。