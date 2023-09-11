日前，路人偶遇一對父子於麥當勞慶生，事後將照片發佈於網絡，從照片畫面所顯示，只見桌上擺放著一個插滿生日蠟燭的草莓蛋糕，孩子正虔誠地閉眼許願；該名父親坐於對面，正舉起手機為兒子照相。此溫馨一幕引發近3萬網友留言點讚，未料評論區裡卻出現逆風評論，但「警察之聲」則反諷這些酸民，「批評別人之前，先明白一件事：有些人，光是活著，就已經拼盡全力了。」

有網路酸民就在該則照片下留言反諷，「過生日就帶兒子吃麥當勞？」、「蛋糕太小了，過不起就不要過，你是想怎樣，讓他傳承和你一樣的視野嗎？」、「真那麼困難重重，你就不該把他生下來」、「帶兒子吃垃圾食品，還買個這麼小的蛋糕，未免太寒酸」。

對此，「警察之聲」於臉書為一名網友匿名表示，「你的視野只能看到村口的那輛單車，你告訴他擁有那輛單車是需要集齊七顆龍珠才能實現的願望；你不經意的日常，也許已經是無數人用盡全力的人生。這位衣著樸素的父親，已盡力把自己能力範圍內最好的禮物送給孩子，何必批判？」

警察之聲也說，「我們看世界的時候，習慣從自己有限的經驗出發，對未知的事情進行揣度。看慣燈紅酒綠的城市繁華，就誤以為每個人都像自己一樣，擁有富足優越的生活條件。」

警察之聲進一步指出，「事實上，在你看不到的角落，有多少人終其一生，都在為最基本的生存而掙扎。有見識不僅是見過世界的繁華與上流，還應該見過世界的貧窮與底層，倘若沒見過後者，也是一種沒見識。

警察之聲最後也提醒，「批評別人之前，先明白一件事：有些人，光是活著，就已經拼盡全力了。」