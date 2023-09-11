去年在陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊擔任上士的陳男，返台休假期間，在屏東酒後駕車並擦撞自家停車場牆壁及警車，酒測值高達0.92毫克，金防部處分撤職並停止任用5年，已服役15年的陳男他不服處分提告請求撤銷，台北高等行政法院認為軍方處分沒有違誤，判決駁回他的請求，可上訴。

判決指出，陳原本是陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊守備大隊上士，返台休假期間，在去年6月10日凌晨酒後駕車自撞路邊護欄，經民眾報警送醫實施酒測，測得呼氣酒測值達0.92mg／L，金防部在同月13日召開評議會，決議他撤職並停止任用5年，他不服提起行政訴訟請求撤銷。

北高行政法院認為，陳所屬烈守大隊已完成查證，他縱未構成犯罪，也得撤職停止任用5年，縱撤職處分足以影響他服公職之權利，也難認有何違反比例原則，軍方處分沒有違反比例原則等，判決駁回陳的請求。可上訴。