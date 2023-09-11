遠東銀2023年上半年合併淨收益64.13億元、年增達16.79％，創同期新高，提存前稅前淨利28.55億元、年增達28.96％。稅前淨利23.4億元、年增達21.5％，稅後淨利20.4億元、年增達23.7％，雙創僅次於2019、2015年的同期第三高，每股盈餘0.5元。

遠東銀上半年放款餘額4740億元、年增6.7％，存款餘額6540億元、年增4.2％，資產規模7900億元、年增4.1％，淨值560億元、年增達16.2％。遠東銀說明，資產規模及淨值成長主要受惠放款成長帶動，且投資部位成長率表現亦佳。

觀察遠東銀上半年淨收益概況，利息淨收益33.81億元、年減1.17％，主因利息成本增加，導致淨利差（NIM）自1.04％降至0.97％、存放利差自1.42％降至1.36％。手續費淨收益12.98億元、年減11.54％，主因企金手收年減40.6％，個金手收仍年增3.1％。

不過，遠東銀上半年投資淨收益15.5億元、年增達近2.79倍，為帶動整體獲利成長主動能。遠東銀說明，主要受惠信用連結商品收益年增達8.33億元，票債券、股票收益亦分別年增2.28億元及1.08億元。

而遠東銀截至6月底逾放率0.22％、逾放覆蓋率587％，較去年底0.36％、392％顯著好轉。遠東銀表示，主要由於6月按規畫打消一筆較大額呆帳，帶動逾放率降回過往水準，且7、8月持續打消另2筆較大額呆帳，資產品質可望持續好轉。

至於透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）評價的金融資產損益狀況，遠東銀表示，資產負債表中的其他權益項目去年底減損約17.05億元，至第二季底已收斂至7.97億元、回沖達7.62億元，預期今年應會有更大幅度改善。

遠東銀表示，透過逐步調降以房貸為主的消金業務，並在海外尋求更多的企業金融聯貸案、與私募股權基金合作放款等獲利較高的融資專案，使放款成長率優於國銀同業。未來將持續嚴控海外授信業務，特別是中國大陸曝險，上半年其占海外放款比重已降至18％。

遠東銀前8月自結稅前淨利35.18億元、年增達26.76％，創同期新高，稅後淨利30.69億元、年增達28.79％，每股盈餘0.75元。遠東銀發言人林建忠表示，今年以來成長動能良好，前8月稅後淨利已創同期次高，對全年獲利持續成長、挑戰新高「審慎樂觀」。