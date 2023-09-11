由於店數持續成長，泛鮮食業績年增2成，中元普渡助攻飲料零食泡麵罐頭等品類銷售暢旺，中秋預購商機提前發威、成長達5成，全家8月合併營收88.9億元，月增0.02%，年增8.47%，為單月歷史次高。

全家表示，8月盛夏高溫炎熱，且適逢Fami!ce十週年與體驗店開幕話題操作奏效，本月霜淇淋業績近翻倍成長，調理飲品中，Let’s cafe續推氣泡口感新品、私品茶新推Q凍入料茶飲、酷繽沙攜手黑松沙士推新口味，皆有效掌握市場流行趨勢，帶動相關業績持成長至少1成，義大利麵品牌uno pasta以名店聯名策略再推新品，累積架上品項已高達13款，其中冷義大利麵系列更在夏日涼麵市場中開創新藍海，成長力道同樣強勁。

全家會員APP於八月推出業界首創的「包裹預約自取」服務，瞄準顧客越趨講求快速的需求，讓會員可提前用APP預約包裹、到店免等候，打造最省時取貨平台，也有助會員黏著度。

全家今年前8月合併營收為656.47億元，年增10.17%，較去年同期成長10.17%。

截至112年8月31日止，全家便利商店總店舖數達4194家。

全家表示，營運重點在於掌握開學與中秋連假的商機，鮮食商品、會員行銷都將陸續操作話題活動，可望驅動整體業績成長。