特力集團8月合併營收為29.4億元，年減0.95%，在歐美零售業者的庫存壓力逐步去化，貿易事業體8月營收為17.9億元，年成長10.9%，占整體營收比重60.8%，零售事業體受大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數持續減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，8月營收為10.7億元，較去年同月減少，占營收比重36.3%。

特力表示，雖然貿易外在環境仍受高通膨及高資金成本的環境衝擊，但隨著美國放緩升息腳步，客戶庫存去化的調整也已接近尾聲，下半年回補庫存的需求正逐步發酵，特力貿易隨時因應市場快速改變與客戶需求，持續強化自行開發設計能力及提升產品功能之差異化，致力於為客戶提供更高的附加價值、產品開發及供應鏈管理服務。

在零售事業體方面，儘管目前升息與打房政策對房地產及周邊產業造成壓力，但台灣老屋占比高，形成龐大的修繕需求。為了搶攻修繕市場，特力屋社區店提供一條龍模式之產品銷售及服務以滿足消費者之需求，隨著社區店持續展店，鄰里滲透率快速提升，服務性商品之銷售額逐年成長，再加上進入第三季底開始的銷售旺季，可望為營收注入成長動能。