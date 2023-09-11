《櫃買市場》邑錡今起得信用交易 07:482023/09/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上櫃股票邑錡(7402)自112年9月11日起得為融資融券交易。櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，邑錡公司股票已符合前開標準之規定，爰公告自112年9月11日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《集中市場》泰福-KY今起恢復信用交易 《櫃買市場》欣厚-KY、捷必勝-KY 今起暫停信用交易 海葵颱風農損 高雄現金救助即日起受理 #邑錡 #112年 #9月 #11日 #得為融資融券交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 一線城市首見 廣州房貸利率突破LPR下限 11:322023/09/10 兩岸 《國際金融》路透調查：市場預期ECB下周凍息 止步連9升 14:482023/09/08 財經 香港24小時降雨超越「鄭州7.20洪災」 專家指極端暴雨頻率上升 16:452023/09/10 兩岸 大直受災戶遭移居南港基三社宅 怒轟：不受尊重、毫無配套 14:072023/09/10 生活 樂天市場攜手愛買、屈臣氏 「99購物祭」銅板美食9元起 19:482023/09/08 生活 《期貨》期交所大專院校模擬交易競賽 9月11日起報名 13:482023/09/10 財經 基隆愛一路、忠二路口修補坑洞 11日起多公車改道 15:332023/09/08 生活 道明僑校11日恢復上課 受災戶師生可獲1.2萬救助金 15:562023/09/09 生活 失戀酒駕吹吹風！嫩妹颱風夜遭攔 蹲地雙手合十「求你放我一下」 09:412023/09/09 社會 大清水、中仁隧道施工 蘇花改9／11起交管2.5個月 15:432023/09/09 生活 5生肖9、10月感情波折多 第1名意見不合常吵架 09:482023/09/10 運勢 日相岸田擬13日改組內閣 女性閣員人數受關注 15:222023/09/10 國際 《基金》美越高峰會9月10日登場 聚焦半導體與AI合作機會 13:182023/09/08 財經 「暴雨列車碾壓效應」肆虐 廣東強降雨周末仍將持續 12:552023/09/09 兩岸 王心凌寵粉無極限扭蛋機抽VIP PASS驚喜福利曝光 03:372023/09/09 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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