上櫃股票邑錡(7402)自112年9月11日起得為融資融券交易。櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，邑錡公司股票已符合前開標準之規定，爰公告自112年9月11日起得為融資融券交易。