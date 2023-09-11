歌手范逸臣出道多年，除在歌壇表現亮眼外，更拍攝不少賣座電影，其中所主演的《海角七號》至今仍是影迷心中的經典，而他也與劇中女主角田中千繪傳出緋聞多年，直到近年來才認愛，如今范逸臣到節目宣傳新電影時，被問及感情狀況，他也首度公開兩人真正交往的時間，更表示目前沒有結婚計畫，直言「我覺得結婚不一定是最後的選擇！」

范逸臣與田中千繪因《海角七號》相識，兩人緋聞傳了多年始終未正面回應，直到2020年被狗仔拍到才終於認愛；而日前范逸臣登上《小姐不熙娣》宣傳電影，再度被小S追問兩人的交往進度，范逸臣表示，並非向外界所說的已交往10多年「是上面亂寫的，差不多6、7年」。

接著，小S追問兩人感情穩定是否有結婚打算，范逸臣則回應「結婚不一定是最後的選擇」，認為兩個人好好在一起才是重點，「這世界太多消極的示範，好好的結婚了，過幾年也是有可能離婚啊」范逸臣透露，自己與田中千繪目前就是「好好的在一起、享受當下」而小S再問：「所以現在就是很恩愛？」他則害羞笑回：「恩...關係很好。」

事實上，范逸臣與田中千繪愛得低調從不放閃，直到今年7月雙方才罕見公開同框合照，宣布兩人繼合作《海角七號》、《52赫茲我愛你》後，再度與導演魏德聖合作新作品，並在劇中飾演夫妻，讓許多粉絲相當期待。