巴西今天在印度新德里象徵性地接任G20輪值主席國，但巴西政府的政治立場和G20內部分裂，未來1年能否在全球議程發揮主導作用，將是對巴西外交能力的一大考驗。

據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）經常發表具爭議性言論，讓美國和歐洲國家領袖不悅。

例如魯拉在象徵性接任20國集團（G20）輪值主席國前夕表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）如果出席明年在巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。

國際刑事法院（ICC）今年3月對蒲亭發出逮捕令，理由是蒲亭犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，若蒲亭出席里約熱內盧峰會，而巴西作為國際刑事法院成員國沒有逮捕他，巴西將違反一項重要國際協定。

報導指出，儘管困難重重，巴西政府將試圖在擔任G20輪值主席國期間推動雄心勃勃的議程，這些議程分為「對抗貧窮、飢餓和不平等」、「採取新措施保護環境、促進能源矩陣的轉型和應對氣候變化」，以及「國際貨幣基金（IMF）、聯合國及其安理會等全球治理體系改革」3個主軸。

這些議程的進展將取決於巴西的外交能力及G20內部引領不同趨勢大國的堅定支援，但目前該集團分裂為「G7」和「靠攏中國和俄羅斯的反西方聯盟」2支力量，對巴西而言可謂「時機不利」。

特別是因俄烏戰爭和中美霸權之間的地緣政治爭端引起的分裂，甚至差一點阻止新德里峰會發表共識宣言。

一方面，俄羅斯和中國代表威脅說，如果西方堅持就東歐衝突譴責克里姆林宮，他們將否決該文本。另一方面，G7希望在文本中加入強有力的段落，試圖進一步孤立俄羅斯。

最後，反西方聯盟佔了上風，共識宣言甚至沒有提到「入侵」這個詞，只是表示G20內部存在「關於這個問題的不同意見」。

新德里峰會期間的另一個問題是中國國家主席習近平缺席，赤裸裸地無視G20，顯示北京意圖削弱G20，將重心轉移到其他集團，例如擴大後的金磚國家（BRICS）。

此外，巴西在俄烏戰爭中保持中立，並試圖改變當前的全球秩序，也使得一些歐美國家認為巴西也有反西方議程。例如巴西總統魯拉在象徵性接任G20輪值主席國後表示，「不能讓地緣政治問題影響G20的討論議程」，正是重複中俄聯盟的立場，再次令西方不悅。

雖然巴西外交遵循其獨立和多邊主義的傳統（巴西是唯一在聯合國會議上投票贊成譴責俄羅斯入侵的金磚國家），G7國家更希望巴西能主動與它們站在同一陣線。

報導指出，鑒於目前的情況，巴西在擔任G20輪值主席國期間提出的任何議題取得任何進展，都將意味巴西外交的勝利。（編輯：陳承功）1120911