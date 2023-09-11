洋基寄予厚望的20歲新秀「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）年紀輕輕也逃不過球團的傷病詛咒，他本月初登大聯盟，只打8比賽就宣告報銷，被診斷出右肘尺側副韌帶撕裂傷，必須接受韌帶重建手術（Tommy John手術）。多明格茲雖然是外野手，不過TJ手術還是得讓他休兵10個月。

多明格茲大聯盟生涯首個打席就碰上太空人投手韋藍德（Justin Verlander），結果他第一次出棒就轟成全壘打，短短8場比賽繳出4轟7打點，打擊率0.258。反正洋基本季已經放棄，他及早開刀損失的時間不會很多，而且他是少見的左右開弓打者（右手傳球），右肘傷勢的衝擊可能再降低。

費城人球星哈波（Bryce Harper）去年11月進行TJ手術，今年5月就回歸打DH，僅休養5個多月。哈波傳球能力受到影響，從右外野改守一壘，還有可能正式轉為一壘手。多明格茲本人也表示「希望盡早開刀」，不過洋基應該不急著讓他回歸，畢竟他才20歲，球隊還有史坦頓（Giancarlo Stanton）佔著DH。

洋基的剩餘球季是「面子之爭」，11日對戰釀酒人系列賽最終戰，雙方對峙到第13局，洋基東岡（Kyle Higashioka）擊出再見二壘打4比3獲勝。洋基躲過橫掃，71勝72負仍有機會爬回5成勝率。