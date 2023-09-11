前新竹市文化局長錢康明（右二）今早再爆料，曾被市長高虹安（中）的好朋友約談市府跨年晚會，他還曾提醒高虹安這樣是不對的。（摘自錢康明臉書／陳育賢新竹傳真）

「被離職」的前新竹市文化局長錢康明，繼「安全下莊」、「早就看過保時捷」、「夢到擋人財路」後，今天零時已正式卸任的他再度於臉書發文爆料，他被告知要離職時曾提醒高，要注意「好朋友」的所作所為，談他出去談市府跨年晚會是不對的；市議員劉康彥則直指「好朋友」就是高的男友李忠庭。

錢康明今天清晨在臉書發文表示，已過零點，終於，不是新竹市文化局局長了。「好聚好散」是這幾天最多人勸他的話，但是不想好聚好散的不是他啊！大家去勸勸虹安吧！

錢康明說，8月28日周一下午5時，他被找去市長室，根本聽不懂虹安說了什麼「具體原因」，叫他就做到9月10日。

他請同在現場的1位主任離開後，和虹安單獨私下對話，提醒她要注意「好朋友」的所作所為，遲早會出事，虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。

錢康明說，這個人不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些祕書單獨約出去談事情是不對的；「把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的」；「特別關心市府內的一些事情是不對的」；「在外面幫忙談事情是不對的。」

他說，虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身分，妳的好朋友會有那麼多和別人「幫忙談事情」的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。請市長的「好朋友」好好的去找1份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧。

記者致電錢康明詢問「好朋友」是誰？約談跨年晚會有具體內容嗎？錢康明低調回應說，「好朋友」讓市長自己說，最好她說不知道是誰，跨年當然有具體內容（那也是夢境），你們到時再去問市長。

市議員劉康彥隨後也在臉書發文表示，錢局長這次不再是夢，是非常具體的指控。高虹安還在當立委時，男友李忠庭左手領助理薪水，右手再從永齡基金會月領50萬，外界就質疑，這根本是「白手套」的行為。

他說，這件事被李忠庭逃過，檢察官沒有起訴他，但他和高虹安貪性不改、依舊猖狂。如果沒有高虹安的指使，李忠庭敢把市長室主任、祕書單獨約出去談事情，敢找局處長大剌剌地介入特定的案子嗎？

錢局長好意提醒高虹安注意李忠庭的所作所為，高虹安竟回「沒有婚姻關係」。這意思是什麼？意思是，因為沒結婚、不用財產申報，所以可以胡作非為，老娘就是要撈飽撈滿。

柯文哲你為什麼要找這種人來踐踏故鄉？